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News Hour Trade - эксперт для MetaTrader 4
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Советник разработан для трейдинга на новостях по времени.
Эксперт не полностью автоматический, за минуту или более до выхода новостного релиза вы должны установить время и уровни s/l и t/p.
Имейте в виду: настройки времени должны быть такими же, как на сервере вашего брокера.
Установите настройки и ждите результатов.
Я не могу гарантировать, что советник обеспечит надежный профит, но если вы настроите его на те новости, от которых ждете позитивных релизов, он работает хорошо.
Обновленная версия 2: добавлено магическое число.
Обновленная версия 3: добавлена возможность изменять время истечения отложенного ордера в минутах (помните об ограничении по времени).
Входные параметры:
StartHour = 1; // Часы StartMinute = 1; // Минуты до времени релиза новости (-1 минута) DelaySeconds = 5; // По умолчанию 5 секунд Lots = 0.1; // Объем лота StopLoss = 20; // StopLoss TakeProfit = 50; // Take Profit PriceGap = 10; // Оффсет TrailStop=false; // Включить/Выключить трейлинг TrailingStop = 20; // Значение Трейлинг Стоп в пипсах TrailingGap = 10; // Trailing Gap в пипсах BuyTrade=true; // True=Включить Buy; False=Отключить Buy SellTrade=true; // True=Включить Sell; False=Отключить Sell
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13509
Отображает треугольное скользящее среднее на графике.Торговля при закрытом рынке
Скрипт предназначен для выставления ордеров в то время, когда это сделать невозможно, например, когда рынок закрыт.
Индикатор показывает четыре ценовых гистограммы, когда происходит событие щелчка мыши на графике.DXWeekSnR
Индикатор уровней поддержки и сопротивления, основанный на ценах OHLC недельной свечи.