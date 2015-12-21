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Советники

News Hour Trade - эксперт для MetaTrader 4

Sherif Hasan
Sherif Hasan

Sherif Hasan

5 (1)
1 код 147 тем 378 комментариев
| Russian English Deutsch 日本語
Просмотров:
4707
Рейтинг:
(34)
Опубликован:
Обновлен:
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Советник разработан для трейдинга на новостях по времени.

Эксперт не полностью автоматический, за минуту или более до выхода новостного релиза вы должны установить время и уровни s/l и t/p.

Имейте в виду: настройки времени должны быть такими же, как на сервере вашего брокера.

Установите настройки и ждите результатов.

Я не могу гарантировать, что советник обеспечит надежный профит, но если вы настроите его на те новости, от которых ждете позитивных релизов, он работает хорошо.

Обновленная версия 2: добавлено магическое число.

Обновленная версия 3: добавлена возможность изменять время истечения отложенного ордера в минутах (помните об ограничении по времени).


Входные параметры:

StartHour = 1;       // Часы
StartMinute = 1;     // Минуты до времени релиза новости (-1 минута)
DelaySeconds = 5;    // По умолчанию 5 секунд
Lots = 0.1;          // Объем лота
StopLoss = 20;       // StopLoss
TakeProfit = 50;     // Take Profit
PriceGap = 10;       // Оффсет
TrailStop=false;     // Включить/Выключить трейлинг
TrailingStop = 20;   // Значение Трейлинг Стоп в пипсах
TrailingGap = 10;    // Trailing Gap в пипсах
BuyTrade=true;       // True=Включить Buy; False=Отключить Buy
SellTrade=true;      // True=Включить Sell; False=Отключить Sell



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13509

Triangular MA Triangular MA

Отображает треугольное скользящее среднее на графике.

Торговля при закрытом рынке Торговля при закрытом рынке

Скрипт предназначен для выставления ордеров в то время, когда это сделать невозможно, например, когда рынок закрыт.

PriceHistogram OnClick Event PriceHistogram OnClick Event

Индикатор показывает четыре ценовых гистограммы, когда происходит событие щелчка мыши на графике.

DXWeekSnR DXWeekSnR

Индикатор уровней поддержки и сопротивления, основанный на ценах OHLC недельной свечи.