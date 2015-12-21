Советник разработан для трейдинга на новостях по времени.

Эксперт не полностью автоматический, за минуту или более до выхода новостного релиза вы должны установить время и уровни s/l и t/p.

Имейте в виду: настройки времени должны быть такими же, как на сервере вашего брокера.

Установите настройки и ждите результатов.



Я не могу гарантировать, что советник обеспечит надежный профит, но если вы настроите его на те новости, от которых ждете позитивных релизов, он работает хорошо.

Обновленная версия 2: добавлено магическое число.

Обновленная версия 3: добавлена возможность изменять время истечения отложенного ордера в минутах (помните об ограничении по времени).







Входные параметры:

StartHour = 1 ; StartMinute = 1 ; DelaySeconds = 5 ; Lots = 0.1 ; StopLoss = 20 ; TakeProfit = 50 ; PriceGap = 10 ; TrailStop= false ; TrailingStop = 20 ; TrailingGap = 10 ; BuyTrade= true ; SellTrade= true ;





