PriceHistogram Channel - MetaTrader 4のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このインディケータはチャネルを価格のヒストグラムとともに表示します。
インディケータの表示:
- 赤線 ー ヒストグラムの最高点
- クロスハッチングの範囲 — 実行した取引の60パーセントの範囲
- 破線 — 実行した取引の90パーセントのロケーション
- 青線 — 他のピーク
価格のヒストグラムを含めて:
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13585
