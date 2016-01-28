コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

PriceHistogram Channel - MetaTrader 4のためのインディケータ

fxborg | Japanese English Русский Deutsch
ビュー:
1005
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
このインディケータはチャネルを価格のヒストグラムとともに表示します。

インディケータの表示:

  • 赤線 ー ヒストグラムの最高点
  • クロスハッチングの範囲 — 実行した取引の60パーセントの範囲
  • 破線 — 実行した取引の90パーセントのロケーション
  • 青線 — 他のピーク

price histgram channel

価格のヒストグラムを含めて:

設定:

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13585

DXWeekSnR DXWeekSnR

始値・高値・安値・終値のローソク足の4本値をベースにしたサポート＆レジスタンスのインディケータです。

News Hour Trade News Hour Trade

ニュースタイムトレードのために使用できるエキスパートアドバイザです。

ホットキーによって時間軸を変更するインディケータ ホットキーによって時間軸を変更するインディケータ

このインディケータを使用することで、ホットキーによって時間軸を変更できます。

Auto MM Auto MM

このスクリプトは、ポジションを開くためのロットサイズを計算します。