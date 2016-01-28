このインディケータはチャネルを価格のヒストグラムとともに表示します。

インディケータの表示:

赤線 ー ヒストグラムの最高点

クロスハッチングの範囲 — 実行した取引の60パーセントの範囲

破線 — 実行した取引の90パーセントのロケーション

青線 — 他のピーク

価格のヒストグラムを含めて:

設定: