DXWeekSnR - MetaTrader 4のためのインディケータ
発行者:
- Siti Latifah
ビュー:
- 1062
評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
始値・高値・安値・終値のローソク足の4本値をベースにしたサポート＆レジスタンスのインディケータです。
H4またはD1に投入
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13560
