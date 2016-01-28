コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

DXWeekSnR - MetaTrader 4のためのインディケータ

Japanese English Русский Deutsch
発行者:
Siti Latifah
ビュー:
1062
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
始値・高値・安値・終値のローソク足の4本値をベースにしたサポート＆レジスタンスのインディケータです。

H4またはD1に投入

DXWeekSnR

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13560

