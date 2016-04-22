Bounce Strength Indikator (BSI) zeigt die Stärke des Schwungs. Jetzt arbeitet es im Trend und setzt Tango-Linien zur Berechnungen ein.

Es gibt keinen Unterschied zum Grundkonzept, aber ich habe versucht es aus einem anderen Blickwinkel zu erneuern.

Zur Maßnahme der Messung habe ich die Breite des Bereichs genutzt (wie ein klassischer Oszillator). In diese Version wird die Breite des Bereichs nicht verwendet. Es verwendet stattdessen die Abweichung von der Mittellinie. Und die Mittellinie des gleitenden Durchschnitts der Tango-Linie.

double ratio= 0 ; double sp=(high[k]-low[k]); if (!(close[k- 1 ]-sp* 0.2 >close[k])) { ratio=- 1 *(low[k]/TangoMaBuffer[k])+ 2 ; sumpos+=(close[k]-low[k])*ratio; } if (!(close[k- 1 ]+sp* 0.2 <close[k])) { ratio=- 1 *(high[k]/TangoMaBuffer[k])+ 2 ; sumneg+=(high[k]-close[k])*ratio; }

Anzeige:

Plus histogram — Zeigt die "Sprungkraft" von oben nach unten.

Minus histogram — Zeigt die "Sprungkraft" von unten nach oben.

Signal line — Differenz zwischen Plus und Minus [ (plus - minus) * abs((plus-minus) / (plus+minus)) ].

Blue box — Stärke des Aufwärtstrends (Durchschnitt der Signallinie).

Red box — Stärke des Abwärtstrends (Durchschnitt der Signallinie).

Slow Line — Durchschnitt der Signallinie.

Diagrammfenster ist Tango-Linie (Version 1.1).

Trend:

Einstellungen: