Indikatoren

Bounce Strength Indicator 2.0 with Tango Line - Indikator für den MetaTrader 4

fxborg
1397
(20)
Bounce Strength Indikator (BSI) zeigt die Stärke des Schwungs. Jetzt arbeitet es im Trend und setzt Tango-Linien zur Berechnungen ein.

Es gibt keinen Unterschied zum Grundkonzept, aber ich habe versucht es aus einem anderen Blickwinkel zu erneuern.

Zur Maßnahme der Messung habe ich die Breite des Bereichs genutzt (wie ein klassischer Oszillator). In diese Version wird die Breite des Bereichs nicht verwendet. Es verwendet stattdessen die Abweichung von der Mittellinie. Und die Mittellinie des gleitenden Durchschnitts der Tango-Linie.

double ratio=0;
 //--- Bar Spread
 double sp=(high[k]-low[k]);
 //--- Not DownBar
 if(!(close[k-1]-sp*0.2>close[k]))
   {
    ratio=-1*(low[k]/TangoMaBuffer[k])+2;
    sumpos+=(close[k]-low[k])*ratio;
   }
 //--- Not UpBar
 if(!(close[k-1]+sp*0.2<close[k]))
   {
    ratio=-1*(high[k]/TangoMaBuffer[k])+2;
    sumneg+=(high[k]-close[k])*ratio;
   }

Anzeige:

  • Plus histogram — Zeigt die "Sprungkraft" von oben nach unten.
  • Minus histogram — Zeigt die "Sprungkraft" von unten nach oben.
  • Signal line — Differenz zwischen Plus und Minus [ (plus - minus) * abs((plus-minus) / (plus+minus)) ].
  • Blue box — Stärke des Aufwärtstrends (Durchschnitt der Signallinie).
  • Red box — Stärke des Abwärtstrends (Durchschnitt der Signallinie).
  • Slow Line — Durchschnitt der Signallinie.
Diagrammfenster ist Tango-Linie (Version 1.1).

Bounce Strength Indikator v2.0

Trend:

Bounce Strength Indikator v2.0 Trend

Einstellungen:

//--- input parameters
input int InpRangePeriod=20;            // Range Period
input int InpSlowing=3;                 // Slowing
input int InpAvgPeriod=14;              // Avg Period
input bool InpUsingVolumeWeight=true;   // Using TickVolume
input double InpReversalNoiseFilter=5;  // Noise Filter
input  color InpSigColor=DarkSlateBlue; // Signal Color
input  color InpSlowColor=Navy;         // Slow Color

Eingabeparameter

DayBears DayBears

Ein "Bears Power" Indikator, bei dem die Indikator-Periode automatisch, über die Anzahl der Balken des aktuellen Tages, berechnet wird.

DayBB DayBB

Ein "Bollinger Bands" Indikator, bei dem die Indikator-Periode automatisch, über die Anzahl der Balken des aktuellen Tages, berechnet wird.

DayCCI DayCCI

Ein "Commodity Channel Index" Indikator, bei dem die Indikator-Periode automatisch, über die Anzahl der Balken des aktuellen Tages, berechnet wird.

DayBulls DayBulls

Ein "Bulls Power" Indikator, bei dem die Indikator-Periode automatisch, über die Anzahl der Balken des aktuellen Tages, berechnet wird.