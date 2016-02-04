Ставь лайки и следи за новостями
Bounce Strength Indicator 2.0 с Tango Line - индикатор для MetaTrader 4
BSI показывает силу отскока. Сейчас он работает на тренде и использует вычисления индикатора Тango Line.
Изменений в базовой концепции нет, но я попробовал переделать его и преподнести немного под другим углом.
Ранее я использовал ширину диапазона как меру оценки (как в классическом осцилляторе). Эта версия не использует ширину диапазона. Вместо этого здесь применяется отклонение от центральной линии. При этом центральная линия представляет собой скользящую среднюю Tango Linе.
double ratio=0; //--- Bar Spread double sp=(high[k]-low[k]); //--- Not DownBar if(!(close[k-1]-sp*0.2>close[k])) { ratio=-1*(low[k]/TangoMaBuffer[k])+2; sumpos+=(close[k]-low[k])*ratio; } //--- Not UpBar if(!(close[k-1]+sp*0.2<close[k])) { ratio=-1*(high[k]/TangoMaBuffer[k])+2; sumneg+=(high[k]-close[k])*ratio; }
Отображение:
- Положительная гистограмма — показывает силу отскока вверх от минимумов.
- Отрицательная гистограмма — показывает силу отклонения вниз от максимумов.
- Сигнальная линия — разница между плюсом и минусом [ (plus - minus) * abs((plus-minus) / (plus+minus)) ].
- Синий блок — сила восходящего тренда (средняя сигнальной линии).
- Красный блок — сила нисходящего тренда (средняя сигнальной линии).
- Медленная линия — средняя сигнальной линии (на длительном промежутке времени).
Trending:
Настройки:
//--- входные параметры input int InpRangePeriod=20; // период диапазона input int InpSlowing=3; // замедление input int InpAvgPeriod=14; // период Avg input bool InpUsingVolumeWeight=true; // использованный TickVolume input double InpReversalNoiseFilter=5; // фильтрация шума input color InpSigColor=DarkSlateBlue; // цвет сигнальной линии input color InpSlowColor=Navy; // свет медленной линии
