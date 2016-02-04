BSI показывает силу отскока. Сейчас он работает на тренде и использует вычисления индикатора Тango Line.

Изменений в базовой концепции нет, но я попробовал переделать его и преподнести немного под другим углом.

Ранее я использовал ширину диапазона как меру оценки (как в классическом осцилляторе). Эта версия не использует ширину диапазона. Вместо этого здесь применяется отклонение от центральной линии. При этом центральная линия представляет собой скользящую среднюю Tango Linе.

double ratio= 0 ; double sp=(high[k]-low[k]); if (!(close[k- 1 ]-sp* 0.2 >close[k])) { ratio=- 1 *(low[k]/TangoMaBuffer[k])+ 2 ; sumpos+=(close[k]-low[k])*ratio; } if (!(close[k- 1 ]+sp* 0.2 <close[k])) { ratio=- 1 *(high[k]/TangoMaBuffer[k])+ 2 ; sumneg+=(high[k]-close[k])*ratio; }

Отображение:

Положительная гистограмма — показывает силу отскока вверх от минимумов.

Отрицательная гистограмма — показывает силу отклонения вниз от максимумов.

Сигнальная линия — разница между плюсом и минусом [ (plus - minus) * abs((plus-minus) / (plus+minus)) ].

Синий блок — сила восходящего тренда (средняя сигнальной линии).

Красный блок — сила нисходящего тренда (средняя сигнальной линии).

Медленная линия — средняя сигнальной линии (на длительном промежутке времени).

Окно графика - линия Танго (version 1.1).

Trending:

Настройки: