Индикаторы

Bounce Strength Indicator 2.0 с Tango Line - индикатор для MetaTrader 4

fxborg | Russian English Deutsch 日本語
Просмотров:
6560
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

BSI показывает силу отскока. Сейчас он работает на тренде и использует вычисления индикатора Тango Line.

Изменений в базовой концепции нет, но я попробовал переделать его и преподнести немного под другим углом.

Ранее я использовал ширину диапазона как меру оценки (как в классическом осцилляторе). Эта версия не использует ширину диапазона. Вместо этого здесь применяется отклонение от центральной линии. При этом центральная линия представляет собой скользящую среднюю Tango Linе. 

double ratio=0;
 //--- Bar Spread
 double sp=(high[k]-low[k]);
 //--- Not DownBar
 if(!(close[k-1]-sp*0.2>close[k]))
   {
    ratio=-1*(low[k]/TangoMaBuffer[k])+2;
    sumpos+=(close[k]-low[k])*ratio;
   }
 //--- Not UpBar
 if(!(close[k-1]+sp*0.2<close[k]))
   {
    ratio=-1*(high[k]/TangoMaBuffer[k])+2;
    sumneg+=(high[k]-close[k])*ratio;
   }

Отображение:

  • Положительная гистограмма — показывает силу отскока вверх от минимумов.
  • Отрицательная гистограмма — показывает силу отклонения вниз от максимумов.
  • Сигнальная линия — разница между плюсом и минусом [ (plus - minus) * abs((plus-minus) / (plus+minus)) ].
  • Синий блок — сила восходящего тренда (средняя сигнальной линии).
  • Красный блок — сила нисходящего тренда (средняя сигнальной линии).
  • Медленная линия — средняя сигнальной линии (на длительном промежутке времени).
Окно графика - линия Танго (version 1.1).

Bounce Strength Indicator v2.0

Trending:

Bounce Strength Indicator v2.0 trend

Настройки:

//--- входные параметры
input int InpRangePeriod=20;            // период диапазона
input int InpSlowing=3;                 // замедление
input int InpAvgPeriod=14;              // период Avg 
input bool InpUsingVolumeWeight=true;   // использованный TickVolume
input double InpReversalNoiseFilter=5;  // фильтрация шума
input  color InpSigColor=DarkSlateBlue; // цвет сигнальной линии
input  color InpSlowColor=Navy;         // свет медленной линии

Входные параметры

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13474

