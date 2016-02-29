無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ティックチャート - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1390
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
こんにちは。
もし、あなたも私と同じ値動きの流動性や買い・売りの取引ボリュームの差を評価したかったら…こうなったら、私はティックチャートを覚えるはずでしょう。ティックを収集するプログラムがいっぱいありますが、まだテクニカル分析の為に使いやすいものを見つけませんでした。
ご紹介したインディケータは、MQL4用の通常の期間転換機をベースにしています。これは、通常の履歴ファイルのような形にティックを収集して、オフラインチャートとしてティックチャートを開かせます。
また、このインディケータでは、オフラインチャートの更新ブロックがあります。
結局、MetaTrader用の通常のティックチャートが出ました。つまり、全てのMetaTraderのインディケータやチャートオブジェクトが利用可能です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14714
履歴データに基づいてバックテストを行うツール
このインディケータは、面白いトレード戦略を分析する、または履歴データに基づいてシグナルの分析手法を学ぶために、作成されました。Bounce Strength Indicator 2.0 с Tango Line
BSIは、跳ね返りの強さを表示します。現在トレンドで機能し、インディケータТango Lineの指針を取引の為に使用します。
Future_Indicator
チャートに対して左側に移動したMAをベースにしたインディケータです。Hodrick-Prescott Channel
このインディケータは、Hodrick-Prescott Filterを使って、価格チャネルを表示します。