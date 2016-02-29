こんにちは。

もし、あなたも私と同じ値動きの流動性や買い・売りの取引ボリュームの差を評価したかったら…こうなったら、私はティックチャートを覚えるはずでしょう。ティックを収集するプログラムがいっぱいありますが、まだテクニカル分析の為に使いやすいものを見つけませんでした。

ご紹介したインディケータは、MQL4用の通常の期間転換機をベースにしています。これは、通常の履歴ファイルのような形にティックを収集して、オフラインチャートとしてティックチャートを開かせます。

また、このインディケータでは、オフラインチャートの更新ブロックがあります。

結局、MetaTrader用の通常のティックチャートが出ました。つまり、全てのMetaTraderのインディケータやチャートオブジェクトが利用可能です。