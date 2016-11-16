私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Exp_ColorSchaffRSITrendCycle - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 704
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Exp_ColorSchaffRSITrendCycleエキスパートアドバイザーは、買われ過ぎ及び売られ過ぎレベルに相対したColorSchaffRSITrendCycleオシレータの位置の変更に基づいています。レベルのブレークスルーがある場合は、バーが閉じた場合にシグナルが形成されます。
このエキスパートアドバイザーは実行のためにコンパイルされたColorSchaffRSITrendCycle.ex5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値のオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。
検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャート上の取引例
H4での2014のGBPJPYのテスト結果：
図2 テスト結果チャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13464
Exp_ColorSchaffMomentumTrendCycleエキスパートアドバイザーは、買われ過ぎ及び売られ過ぎレベルに相対したColorSchaffMomentumTrendCycleオシレータの位置の変更に基づいています。Exp_ColorSchaffMFITrendCycle
Exp_ColorSchaffMFITrendCycleエキスパートアドバイザーは、買われ過ぎ及び売られ過ぎレベルに相対したColorSchaffMFITrendCycleオシレータの位置の変更に基づいています。
オールインワンのローソク足チャートExp_ColorSchaffRVITrendCycle
Exp_ColorSchaffRVITrendCycleエキスパートアドバイザーは、買われ過ぎ及び売られ過ぎレベルに相対したColorSchaffRVITrendCycleオシレータの位置の変更に基づいています。