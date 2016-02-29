無料でロボットをダウンロードする方法を見る
インディケータは、反転バーの次にいくエントリーポイントを表示します。
エントリーポイントより以上のものを作成したかったですね。フィルターと組み合わせてご使用ください(ADX、BSI等)。
インディケータの表示:
- 青い/赤いマーク — 反転が発生したことを表す
- 青い/赤い矢印 — 反転バー
- 青い/赤い線 — 反転バーの次にいく価格レンジの長さを示す
サブウィンドウ — インディケータBounce Strength Indicator(BSI)
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13406
