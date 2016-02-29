コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Reversal Navi - MetaTrader 4のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
アップデート済み:
インディケータは、反転バーの次にいくエントリーポイントを表示します。

エントリーポイントより以上のものを作成したかったですね。フィルターと組み合わせてご使用ください(ADX、BSI等)。

インディケータの表示:

  • 青い/赤いマーク — 反転が発生したことを表す
  • 青い/赤い矢印 — 反転バー
  • 青い/赤い線 — 反転バーの次にいく価格レンジの長さを示す

サブウィンドウ — インディケータBounce Strength Indicator(BSI)

Reversal Swing Indicator

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13406

