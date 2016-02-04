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Индикаторы

SpreadMIN - индикатор для MetaTrader 4

pabloroacho
pabloroacho

pabloroacho

2 кода 24 комментария
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Просмотров:
3580
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Гистограмма, показывающая только минимальные спреды. Учитываются только свечи с момента запуска индикатора. Включены примеры скриптов для размещения ордеров buy или sell на минимальных спредах.

Индикатор похож на другие индикаторы мониторинга спреда. Я хотел создать простой код, который показывает только минимальные спреды.

Вы можете использовать еще и скрипт для размещения ордера — например, когда текущий спред равен или меньше минимальному спреду предыдущей свечи. Вероятно, лучше использовать индикатор на младших таймфреймах. В противном случае вы можете долго ждать достижения необходимого минимального спреда.

Я должен поблагодарить:

Рекомендации

  • Убедитесь, что индикатор размещен на графике и работает, как минимум, на паре свечей, прежде чем запустить скрипт.
  • Используйте соответствующий скрипт или код для открытия сделки, когда текущий спред равен или меньше, чем минимальный спред предыдущей свечи.
  • Посмотрите примеры скриптов для размещения ордеров на покупку или продажу.

Я знаю, что код неидеален, пожалуйста, предлагайте свои улучшения. Спасибо!

    Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
    Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13423

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