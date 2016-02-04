Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
SpreadMIN - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 3580
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Гистограмма, показывающая только минимальные спреды. Учитываются только свечи с момента запуска индикатора. Включены примеры скриптов для размещения ордеров buy или sell на минимальных спредах.
Индикатор похож на другие индикаторы мониторинга спреда. Я хотел создать простой код, который показывает только минимальные спреды.
Вы можете использовать еще и скрипт для размещения ордера — например, когда текущий спред равен или меньше минимальному спреду предыдущей свечи. Вероятно, лучше использовать индикатор на младших таймфреймах. В противном случае вы можете долго ждать достижения необходимого минимального спреда.
Я должен поблагодарить:
- getch
- https://www.mql5.com/en/code/9324
- https://www.mql5.com/en/code/939
- и других.
Рекомендации
- Убедитесь, что индикатор размещен на графике и работает, как минимум, на паре свечей, прежде чем запустить скрипт.
- Используйте соответствующий скрипт или код для открытия сделки, когда текущий спред равен или меньше, чем минимальный спред предыдущей свечи.
- Посмотрите примеры скриптов для размещения ордеров на покупку или продажу.
Я знаю, что код неидеален, пожалуйста, предлагайте свои улучшения. Спасибо!
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13423
BSI показывает силу отскока. Вдохновлен методом Вайкоффа.Reversal Navi
Индикатор показывает точку входа, следующую за разворотным баром.
Индикатор резкого разворота к динамической смене направления. Как шаги в танго!Bounce Strength Indicator 2.0 с Tango Line
BSI показывает силу отскока. Сейчас он работает на тренде и использует вычисления индикатора Тango Line.