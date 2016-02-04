Гистограмма, показывающая только минимальные спреды. Учитываются только свечи с момента запуска индикатора. Включены примеры скриптов для размещения ордеров buy или sell на минимальных спредах.

Индикатор похож на другие индикаторы мониторинга спреда. Я хотел создать простой код, который показывает только минимальные спреды.

Вы можете использовать еще и скрипт для размещения ордера — например, когда текущий спред равен или меньше минимальному спреду предыдущей свечи. Вероятно, лучше использовать индикатор на младших таймфреймах. В противном случае вы можете долго ждать достижения необходимого минимального спреда.

Я должен поблагодарить:

Рекомендации

Убедитесь, что индикатор размещен на графике и работает, как минимум, на паре свечей, прежде чем запустить скрипт.

Используйте соответствующий скрипт или код для открытия сделки, когда текущий спред равен или меньше, чем минимальный спред предыдущей свечи.

Посмотрите примеры скриптов для размещения ордеров на покупку или продажу.

Я знаю, что код неидеален, пожалуйста, предлагайте свои улучшения. Спасибо!