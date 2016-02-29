無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
利益のある未執行注文のチェック - MetaTrader 4のためのスクリプト
- ビュー:
- 762
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このスクリプトは、利益のある未執行注文をいちいち挙げます。結果がウィンドウに通知として表示されます。
利益のある未執行注文が1つでもある場合、この注文のデータがTXTファイルとして「Files]フォルダに保存されます (<terminal_data_folder>/MQL4/Files/)。 次のファイル名形式を使用します。 :
report_open_orders_with_profit__[アカウント名]__[サーバ時間].txt
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13400
Log4mql
Log4mqlとは、ファイルまたはコンソールで柔軟なロギングのためのMQL4ライブラリです。Lod4j Javaの改善バージョンです。Guppy (Long and Short)
このインディケータは、異なる6つの時間軸の指数移動平均の2つのグループを組み合わせて、短期トレンドと長期トレンドを判断させます。
Reversal Navi
インディケータは、反転バーの次にいくエントリーポイントを表示します。Bounce Strength Indicator
BSIは、跳ね返りの強さを表示します。ワイコフ法をベースにしています。