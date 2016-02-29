このスクリプトは、利益のある未執行注文をいちいち挙げます。結果がウィンドウに通知として表示されます。



利益のある未執行注文が1つでもある場合、この注文のデータがTXTファイルとして「Files]フォルダに保存されます (<terminal_data_folder>/MQL4/Files/)。 次のファイル名形式を使用します。 :

report_open_orders_with_profit__[アカウント名]__[サーバ時間].txt



