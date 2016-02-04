CodeBaseРазделы
Индикаторы

Reversal Navi - индикатор для MetaTrader 4

fxborg
Просмотров:
9514
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Этот индикатор показывает точку входа, следующую за разворотным баром.

Я хотел видеть больше, чем просто точку входа, поэтому и создал этот индикатор. Пожалуйста используйте его в комбинации с фильтром (ADX, BSI и т.д.).

Отображение:

  • синяя/красная пометка — показывает, что произошел разворот;
  • синяя красная стрелка — разворотный бар;
  • Синяя/красная линия — показывает середину диапазона, который был образован после разворотного бара.

Отдельное окно — индикатор Bounce Strength Indicator(BSI).

Reversal Swing Indicator

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13406

