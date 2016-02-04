Этот индикатор показывает точку входа, следующую за разворотным баром.

Я хотел видеть больше, чем просто точку входа, поэтому и создал этот индикатор. Пожалуйста используйте его в комбинации с фильтром (ADX, BSI и т.д.).

Отображение:

синяя/красная пометка — показывает, что произошел разворот;

синяя красная стрелка — разворотный бар;

Синяя/красная линия — показывает середину диапазона, который был образован после разворотного бара.

Отдельное окно — индикатор Bounce Strength Indicator(BSI).