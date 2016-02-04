Ставь лайки и следи за новостями
Reversal Navi - индикатор для MetaTrader 4
Этот индикатор показывает точку входа, следующую за разворотным баром.
Я хотел видеть больше, чем просто точку входа, поэтому и создал этот индикатор. Пожалуйста используйте его в комбинации с фильтром (ADX, BSI и т.д.).
Отображение:
- синяя/красная пометка — показывает, что произошел разворот;
- синяя красная стрелка — разворотный бар;
- Синяя/красная линия — показывает середину диапазона, который был образован после разворотного бара.
Отдельное окно — индикатор Bounce Strength Indicator(BSI).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13406
