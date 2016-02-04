CodeBaseРазделы
Проверка открытых ордеров с профитом - скрипт для MetaTrader 4

Опубликован:
Обновлен:
Скрипт перечисляет текущие открытые прибыльные ордера. Результаты отображаются в окне сообщений.

Если открыт хотя бы один ордер с профитом, файл отчета сохраняется в .txt-формате в каталоге Files (<terminal_data_folder>/MQL4/Files/). Точный формат имени файла:

report_open_orders_with_profit__[Название Аккаунта]__[Серверное Время].txt

Скриншот работы скрипта "Check Current Orders With Profit v1.00".

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13400

