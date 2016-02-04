Ставь лайки и следи за новостями
Log4mql - библиотека для MetaTrader 4
Log4mql — библиотека MQL4 для гибкого логирования в файлы и консоли терминала. Модифицирована из библиотеки Lod4j Java.
Документация (GitHub): https://github.com/swaypnet/Log4mql
Применение в вашем коде:
CLog4mql::getInstance().error(__FILE__, __LINE__, "Something unexpected happen");
или (для более частого использования)
CLog4mql* logger = CLog4mql::getInstance(); logger.error(__FILE__, __LINE__, "Something unexpected happen"); logger.info(__FILE__, __LINE__, "Calcumation done"); logger.debug(__FILE__, __LINE__, StringFormat("The result of %s is %d", string1, value1));
В конце вашего кода советника/индикатора/скрипта не забудьте:
CLog4mql::release();
или
logger.release();
Каталоги:
Каталоги для log4mql.conf и файлы log4mql.log
- Нормальный режим: <mt4datadir>/MQL4/Files/
- Тестовый режим: <mt4datadir>/tester/files/
Log levels:
Вы можете настраивать необходимый уровень для вывода лога. Конфигурирование производится в config-файле для каждого добавляемого файла и/или глобального значения по умолчанию.
- TRACE
- DEBUG
- INFO
- WARN
- ERROR
- CRIT
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13382
