Библиотеки

Log4mql - библиотека для MetaTrader 4

swayp | Russian English Deutsch 日本語
Опубликован:
Обновлен:
Log4mql — библиотека MQL4 для гибкого логирования в файлы и консоли терминала. Модифицирована из библиотеки Lod4j Java.

Документация (GitHub): https://github.com/swaypnet/Log4mql

Применение в вашем коде:

CLog4mql::getInstance().error(__FILE__, __LINE__, "Something unexpected happen");

или (для более частого использования)

CLog4mql* logger = CLog4mql::getInstance();
logger.error(__FILE__, __LINE__, "Something unexpected happen");
logger.info(__FILE__, __LINE__, "Calcumation done");
logger.debug(__FILE__, __LINE__, StringFormat("The result of %s is %d", string1, value1));

В конце вашего кода советника/индикатора/скрипта не забудьте:

 CLog4mql::release();

или

logger.release();

Каталоги:

Каталоги для log4mql.conf и файлы log4mql.log

  • Нормальный режим: <mt4datadir>/MQL4/Files/
  • Тестовый режим: <mt4datadir>/tester/files/

Log levels:

Вы можете настраивать необходимый уровень для вывода лога. Конфигурирование производится в config-файле для каждого добавляемого файла и/или глобального значения по умолчанию.

  • TRACE
  • DEBUG
  • INFO
  • WARN
  • ERROR
  • CRIT

Log4mql

