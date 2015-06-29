CodeBaseРазделы
Советники

Calc Profit Loss on LinePrice - эксперт для MetaTrader 4

на основе кода KimIV | Russian English Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Mikhail Maloyarov
Просмотров:
6656
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

На основе кода Игоря В. Кима aka KimIV. По просьбам многих трейдеров доработал код.

Советник рассчитывает прибыль или убыток в валюте депозита по всем рыночным ордерам, открытым на текущем графике, на желаемой цене инструмента. Расчеты производятся с помощью установки трейдером горизонтальной линии с задаваемым в параметрах именем "LP".

Создайте линию и переименуйте ее в "LP". При перемещении линии происходит перерасчет прибыли/убытка, показывается какая прибыль/убыток будет на цене, где установлена линия.

Если задан MagicNumber, то в расчете будут участвовать только ордера с данным маджиком. При значении MagicNumber -1 для расчетов берутся любые ордера на текущем инструменте.

