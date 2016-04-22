Autor:

Basierend auf dem Code von Igor V. Kim aka KimIV. Verbessert auf Anfrage von vielen Händlern.

Dieser Expert Advisor berechnet den Gewinn oder den Verlust in der eingezahlten Währung aller Marketorders, die im aktuellen Diagramm, zum gewünschten Preis des Symbols eröffnet wurden. Die Berechnungen werden durch das platzieren der horizontalen Linie (mit "LP" in den Namensparametern) durchgeführt.

Erstellen Sie eine Linie, und benennen Sie sie in "LP". Wenn die Zeile verschoben wird, Gewinn/Verlust wird neu berechnet, das Ergebnis wird gezeigt, für den Preis wo ist die Linie platziert wurde.

Wenn MagicNumber angegeben wird, werden nur die Aufträge mit dieser Magic in der Berechnung berücksichtigt. Bei MagicNumber=-1 werden alle Aufträge des aktuellen Symbols für die Berechnung verwendet.