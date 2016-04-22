CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Calc Profit Loss on LinePrice - Experte für den MetaTrader 4

на основе кода KimIV | German English Русский 日本語 Português
Veröffentlicht:
Mikhail Maloyarov
Ansichten:
867
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Autor:

Basierend auf dem Code von Igor V. Kim aka KimIV. Verbessert auf Anfrage von vielen Händlern.

Dieser Expert Advisor berechnet den Gewinn oder den Verlust in der eingezahlten Währung aller Marketorders, die im aktuellen Diagramm, zum gewünschten Preis des Symbols eröffnet wurden. Die Berechnungen werden durch das platzieren der horizontalen Linie (mit "LP" in den Namensparametern) durchgeführt.

Erstellen Sie eine Linie, und benennen Sie sie in "LP". Wenn die Zeile verschoben wird, Gewinn/Verlust wird neu berechnet, das Ergebnis wird gezeigt, für den Preis wo ist die Linie platziert wurde.

Wenn MagicNumber angegeben wird, werden nur die Aufträge mit dieser Magic in der Berechnung berücksichtigt. Bei MagicNumber=-1 werden alle Aufträge des aktuellen Symbols für die Berechnung verwendet.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13330

