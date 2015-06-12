CodeBaseРазделы
TradeBreakOut - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Lyopa
Реальный автор:

Andriy Moraru

Индикатор TradeBreakOut выявляет расстояние от актуальной цены (цены закрытия или максимальной/минимальной) до пробоя недавно установленных уровней поддержки или сопротивления, которые были определены с помощью локальных максимумов и минимумов.

Входные параметры:

  • L (по умолчанию = 50) — период индикатора. Чем выше значение, тем меньше выявляется пробоев, но тем выше их качество.
  • PriceType (по умолчанию = 1) — тип цены, используемый в вычислениях. Теоретически, цена закрытия больше подходит для дневных/недельных периодов. Максимальная/минимальная цена больше подходит для краткосрочных периодов. (0 — цена закрытия, 1 — максимальная/минимальная).

Советы:

  • Представленный выше график демонстрирует индикатор TradeBreakOut с использованием значений по умолчанию. Когда зеленая линия достигает нулевой отметки, двигаясь снизу вверх, это говорит о бычьем пробое локального максимума. Когда красная линия достигает нуля, двигаясь сверху вниз, это сигнализирует о медвежьем пробое локального минимума. Чем больше расстояние от нулевого уровня до нуля, тем ниже вероятность пробоя.
