TradeBreakOut - Indikator für den MetaTrader 4
Autor:
Andriy Moraru
Der "TradeBreakOut" Indikator zeigt Abstand vom aktuellen Preis (Close oder maximale/minimale Preise) bis zu den Durchbruch der vor kurzem eingestellten Unterstützungs- oder Widerstandsebenen, die mit lokalen Maxima und Minima definiert wurden.
Eingabeparameter:
- L (default = 50) — Indikator Periode. Je höher der Wert ist, so weniger Ausbrüche sind signalisiert aber desto besser die Qualität.
- PriceType (default = 1) — der Typ des Preises für die Berechnung. Theoretisch ist der Schlusskurs besser geeignet für die täglichen/wöchentlichen Perioden. High/Low sind eher geeignet für kurzfristige Zeiträume. (0 — Close Price, 1 — High/Low).
Empfehlungen:
- Der obere Grafik zeigt den "TradeBreakOut" Indikator mit den Standardwerten. Wenn die grüne Linie den Nullpunkt nach oben erreicht ist das ein bullischer Durchbruch. Wenn die rot Linie den Nullpunkt nach unten erreicht ist das ein bärischer Durchbruch. Die weiter die Entfernung der NULL-Ebene zur NULL ist, desto unwahrscheinlicher ist ein Durchbruch.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13200
