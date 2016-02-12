コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

トレンドの長さ - MetaTrader 4のためのインディケータ

Vladimir Khlystov
インディケータは、トレンドラインの長さをポイントで表示します。

このインディケータは、全てのチャート上にあるトレンドラインにポイントで表される長さのデータを追加します。トレンドラインを移動して、トレンドを測ることができます。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13196

