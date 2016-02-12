無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Price Alert - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1207
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
価格がトレーダーで指定されたレベルを達成する場合、サウンドアラートを配信します。3つのアラートタイプが利用可能です。1つ目のアラートは価格が指定されたレベルを超えることについて通知します（緑線）。2つ目のアラートは価格が指定されたレベルを割ることについて通知します（赤線）。3つ目のアラートは価格が指定されたレベルに等しくなることについて通知します（黄色の線）。
全てのアラートは執行した後で無効になります。つまり、再び利用可能になります。アラートのメール配信を使用するなら、MetaTraderの[アラーム設定]タブでSMTPサーバを設定して連絡用メールアドレスを入力してください。
入力パラメータ：
- SoundWhenPriceGoesAbove (初期値は0.0) — 価格が指定されたレベルを超えることについて通知する
- SoundWhenPriceGoesBelow (初期値は0.0) — 価格が指定されたレベルを割ることについて通知する
- SoundWhenPriceIsExactly (初期値は0.0) — 価格が指定されたレベルに等しくなることについて通知する
- SendEmail (初期値はfalseで設定する) — MetaTraderの[アラーム設定]タブで設定できてSendEmailがtrueならば、アラートがメールで配信されます。
アドバイス：
- このインディケータは買いシグナルと売りシグナルを生成するので、直接トレーディングシグナルとして使用できます。もし価格が指定されたレベルを達成する場合のサウンドアラートが必要だったら、これをお使いください。また、エントリー・エキジットを決めるために、これを使用できます。不便なアラートを無効にするために、ある入力引数をゼロで設定できます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13192
HAN
エキスパートアドバイザHeiken Ashi Naiveは、Heiken Ashiのローソク足パターンをベースにして、インディケータHeiken Ashiの指針を取引の為に使用します。GainLossInfo
チャート上に現在のローソク足の上昇・下降を表示します。
トレンドの長さ
インディケータは、トレンドラインの長さをポイントで表示します。ストップオーダーの設定
このスクリプトは、チャート上にある適当な点の価格を判断することで、指値注文のグリッドを設定します。