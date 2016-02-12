コードベースセクション
価格がトレーダーで指定されたレベルを達成する場合、サウンドアラートを配信します。3つのアラートタイプが利用可能です。1つ目のアラートは価格が指定されたレベルを超えることについて通知します（緑線）。2つ目のアラートは価格が指定されたレベルを割ることについて通知します（赤線）。3つ目のアラートは価格が指定されたレベルに等しくなることについて通知します（黄色の線）。

全てのアラートは執行した後で無効になります。つまり、再び利用可能になります。アラートのメール配信を使用するなら、MetaTraderの[アラーム設定]タブでSMTPサーバを設定して連絡用メールアドレスを入力してください。

入力パラメータ：

  • SoundWhenPriceGoesAbove (初期値は0.0) — 価格が指定されたレベルを超えることについて通知する
  • SoundWhenPriceGoesBelow (初期値は0.0) — 価格が指定されたレベルを割ることについて通知する
  • SoundWhenPriceIsExactly (初期値は0.0) — 価格が指定されたレベルに等しくなることについて通知する
  • SendEmail (初期値はfalseで設定する) — MetaTraderの[アラーム設定]タブで設定できてSendEmailがtrueならば、アラートがメールで配信されます。

アドバイス：

  • このインディケータは買いシグナルと売りシグナルを生成するので、直接トレーディングシグナルとして使用できます。もし価格が指定されたレベルを達成する場合のサウンドアラートが必要だったら、これをお使いください。また、エントリー・エキジットを決めるために、これを使用できます。不便なアラートを無効にするために、ある入力引数をゼロで設定できます。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13192

