Placing Stop Orders Grid - Skript für den MetaTrader 4
- 928
Veröffentlicht:
Das Skript bestimmt den Preis zum Zeitpunkt des Chart, auf dem es läuft und platziert eine Raster mit Aufträgen
Wenn der angegebene Preis niedriger als der aktuelle Preis ist, platziert das Skript eine Sell Order und ein Raster mit SELL-STOP Aufträgen und umgekehrt.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13199
