無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Easy Trend Visualizer - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1313
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Easy Trend Visualizerとは、簡単なトレンドビジュアライザです。その名前からわかるように、インディケータはトレンドとレンジの範囲を表示します。
Easy Trend Visualizerは、通常のインディケータADX (Average Direction Movement Index)をベースにして、早く機能します。チャートのメインウィンドウ内に表示されます。
入力パラメータ：
- ADXperiod1 (初期値は10) — 1つ目のADXの期間
- ADXperiod2 (初期値は14) — 2つ目のADXの期間
- ADXperiod3 (初期値は20) — 3つ目のADXの期間
- UseAlert (初期値はfalseで設定される) — trueならば、水平線が描画されるときにアラートが通知される
アドバイス：
- 残念ながら、このインディケータが現在バーで再描画されるので、現在バーでエントリーするために使用できません。一本前のバーがもう再描画されないので、エントリーシグナルとして使用可能です。これは正確なインディケータなのに、フォールスシグナルを生成する可能性もあります。ただし、決済逆指値レベルを正確に設定すると、損失を避けることができます。また、トレンドが終わり次第、ポジションを決済することができます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13182
Dots
このインディケータは、チャート上に彩色の点を記入することで、現在のトレンド方向を表示します。WRB
このインディケータは、値幅が広いバー（Wide Range Bars）、または値幅が広いロウソク足（Wide Range Bodies）を表示します。
GainLossInfo
チャート上に現在のローソク足の上昇・下降を表示します。HAN
エキスパートアドバイザHeiken Ashi Naiveは、Heiken Ashiのローソク足パターンをベースにして、インディケータHeiken Ashiの指針を取引の為に使用します。