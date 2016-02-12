コードベースセクション
Easy Trend Visualizer - MetaTrader 4のためのインディケータ

Vladimir Lyopa | Japanese English Русский Deutsch
ビュー:
1313
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
Easy Trend Visualizerとは、簡単なトレンドビジュアライザです。その名前からわかるように、インディケータはトレンドとレンジの範囲を表示します。

Easy Trend Visualizerは、通常のインディケータADX (Average Direction Movement Index)をベースにして、早く機能します。チャートのメインウィンドウ内に表示されます。

入力パラメータ：

  • ADXperiod1 (初期値は10) — 1つ目のADXの期間
  • ADXperiod2 (初期値は14) — 2つ目のADXの期間
  • ADXperiod3 (初期値は20) — 3つ目のADXの期間
  • UseAlert (初期値はfalseで設定される) — trueならば、水平線が描画されるときにアラートが通知される

アドバイス：

  • 残念ながら、このインディケータが現在バーで再描画されるので、現在バーでエントリーするために使用できません。一本前のバーがもう再描画されないので、エントリーシグナルとして使用可能です。これは正確なインディケータなのに、フォールスシグナルを生成する可能性もあります。ただし、決済逆指値レベルを正確に設定すると、損失を避けることができます。また、トレンドが終わり次第、ポジションを決済することができます。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13182

