Easy Trend Visualizerとは、簡単なトレンドビジュアライザです。その名前からわかるように、インディケータはトレンドとレンジの範囲を表示します。

Easy Trend Visualizerは、通常のインディケータADX (Average Direction Movement Index)をベースにして、早く機能します。チャートのメインウィンドウ内に表示されます。

入力パラメータ：

ADXperiod1 (初期値は10) — 1つ目のADXの期間

ADXperiod2 (初期値は14) — 2つ目のADXの期間

ADXperiod3 (初期値は20) — 3つ目のADXの期間

UseAlert (初期値はfalseで設定される) — trueならば、水平線が描画されるときにアラートが通知される

アドバイス：