GainLossInfo - MetaTrader 4のためのインディケータ
インディケータGainLossInfoは、チャート上に設定された値を越えるローソク足の上昇・下降を表示します。計算結果はポイントまたはパーセントで表示されます。
インディケータは計算モードが2つあります。1つ目は、ただ終値と始値の差です。2つ目は、現在の終値と前の終値の差となります。トレーダーは最低限を指定したり、計算モードを変更したり、出力数字のフォント色を設定したりできます。
入力パラメータ：
- PercentageLimit (初期値は1.0) — 結果をパーセントで表示するための最低限
- PipsLimit (初期値は1000) — 結果をブローカーズポイントで表示するための最低限
- CloseToClose (初期値はtrueで設定される) — trueならば、インディケータは現在の終値と前の終値の差を計算するようになる。falseならば、インディケータは終値と始値の差を計算するようになる
- DisplayLossColor (初期値はRed) — 下降を表示するための色
- DisplayGainColor (初期値はGreen) — 上昇を表示するための色
- DisplayDistance (初期値は100) — ローソク足の高値から上昇値・下降値までの距離
- MaxBars (初期値は100) — バー数の最大値バー数が多ければ多いほど、遅延が長くなります。
アドバイス：
- 取引シグナルを受信するために無駄です。主な目的は、市場状態の分析、または上昇・下降トレンドの簡単検索です。やはり、誰でも大きすぎる価格変化によってエントリー・エキジットするパターンを使用できます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13185
