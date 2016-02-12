インディケータGainLossInfoは、チャート上に設定された値を越えるローソク足の上昇・下降を表示します。計算結果はポイントまたはパーセントで表示されます。

インディケータは計算モードが2つあります。1つ目は、ただ終値と始値の差です。2つ目は、現在の終値と前の終値の差となります。トレーダーは最低限を指定したり、計算モードを変更したり、出力数字のフォント色を設定したりできます。

入力パラメータ：

PercentageLimit (初期値は1.0) — 結果をパーセントで表示するための最低限

PipsLimit (初期値は1000) — 結果をブローカーズポイントで表示するための最低限

CloseToClose (初期値はtrueで設定される) — true ならば、インディケータは現在の終値と前の終値の差を計算するようになる。 false ならば、インディケータは終値と始値の差を計算するようになる

DisplayLossColor (初期値はRed) — 下降を表示するための色

DisplayGainColor (初期値はGreen) — 上昇を表示するための色

DisplayDistance (初期値は100) — ローソク足の高値から上昇値・下降値までの距離

MaxBars (初期値は100) — バー数の最大値バー数が多ければ多いほど、遅延が長くなります。

