Easy Trend Visualizer — простой визуализатор трендов. Этот индикатор делает именно то, на что указывает его название. Он показывает, где начинается и кончается тренд и где тренд отсутствует вовсе.

Индикатор основан на стандартных индикаторах ADX (Average Direction Movement Index) и работает довольно быстро. Easy Trend Visualizer отображается в основном окне графика.

Входные параметры:

ADXperiod1 (по умолчанию = 10) — период первого индикатора ADX.

ADXperiod2 (по умолчанию = 14) — период второго индикатора ADX.

ADXperiod3 (по умолчанию = 20) — период третьего индикатора ADX.

UseAlert (по умолчанию = false) — если true, выводит сигналы при начале прорисовки горизонтальной линии.

