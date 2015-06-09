Смотри, как бесплатно скачать роботов
Easy Trend Visualizer - индикатор для MetaTrader 4
Easy Trend Visualizer — простой визуализатор трендов. Этот индикатор делает именно то, на что указывает его название. Он показывает, где начинается и кончается тренд и где тренд отсутствует вовсе.
Индикатор основан на стандартных индикаторах ADX (Average Direction Movement Index) и работает довольно быстро. Easy Trend Visualizer отображается в основном окне графика.
Входные параметры:
- ADXperiod1 (по умолчанию = 10) — период первого индикатора ADX.
- ADXperiod2 (по умолчанию = 14) — период второго индикатора ADX.
- ADXperiod3 (по умолчанию = 20) — период третьего индикатора ADX.
- UseAlert (по умолчанию = false) — если true, выводит сигналы при начале прорисовки горизонтальной линии.
Советы:
- К сожалению, этот индикатор перерисовывается на текущем баре, поэтому его нельзя использовать для входа в позицию по текущему бару. Предыдущие бары не перерисовываются и могут быть использованы как сигналы для входа. Хотя это довольно точный индикатор, он также генерирует много ложных сигналов, но с помощью умеренных уровней стоп-лосса можно избежать серьезных убытков. Также важно выходить из позиций сразу по окончанию тренда.
Dots
Отображает текущее направление тренда, размещая цветные точки на главном графике.Логодоходность или приращение логарифмов цен
Этот индикатор может быть полезен арбитражерам.
GainLossInfo
Показывает текущий рост или падение для свечей на графике.SDX-TzPivots
Рассчитывает точки разворота и соответствующие уровни на основе часовых поясов.