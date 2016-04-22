CodeBaseKategorien
Indikatoren

Easy Trend Visualizer - Indikator für den MetaTrader 4

Vladimir Lyopa
Easy Trend Visualizer — Eine Simple Darstellung für Trends. Dieses Kennzeichen tut genau das, was sein Name sagt. Er zeigt, wo der Trend beginnt und endet und wo der Trend überhaupt nicht vorhanden ist.

Er basiert auf dem Standardindikator ADX (Average Direction Movement Index) und arbeitet sehr schnell. Easy Trend Visualizer wird im Hauptchart angezeigt.

Eingabeparameter:

  • ADXperiod1 (default = 10) — Periode des ersten ADX Indikators.
  • ADXperiod2 (default = 14) — Periode des zweiten ADX Indikators.
  • ADXperiod3 (default = 20) — Periode des dritten ADX Indikators.
  • UseAlert (default = false) — wenn true, generiert Alarme beim zeichnen der horizontalen Linie.

Empfehlungen:

  • Leider zeichnet sich dieser Indikator auf der aktuellen Bar, sodass er nicht verwendet werden kann, um eine Position an der aktuellen Bar zu eröffnen. Der vorhergehende Balken wird nicht neu gezeichnet und kann als Signal für den Einstieg verwendet werden. Obwohl dies eine ziemlich genauer Indikator ist können auch eine Menge falscher Signale erzeugt werden, aber mit Hilfe eines gemäßigten Niveaus des Stoploss, ist es möglich schwere Verluste zu vermeiden. Es ist auch wichtig, die Position zu schließen, nach der Trend endet.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13182

