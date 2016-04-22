Easy Trend Visualizer — Eine Simple Darstellung für Trends. Dieses Kennzeichen tut genau das, was sein Name sagt. Er zeigt, wo der Trend beginnt und endet und wo der Trend überhaupt nicht vorhanden ist.

Er basiert auf dem Standardindikator ADX (Average Direction Movement Index) und arbeitet sehr schnell. Easy Trend Visualizer wird im Hauptchart angezeigt.

Eingabeparameter:

ADXperiod1 (default = 10) — Periode des ersten ADX Indikators.

(default = 10) — Periode des ersten ADX Indikators. ADXperiod2 (default = 14) — Periode des zweiten ADX Indikators.

(default = 14) — Periode des zweiten ADX Indikators. ADXperiod3 (default = 20) — Periode des dritten ADX Indikators.

(default = 20) — Periode des dritten ADX Indikators. UseAlert (default = false) — wenn true, generiert Alarme beim zeichnen der horizontalen Linie.

Empfehlungen: