エキスパートアドバイザHeiken Ashi Naiveは、Heiken Ashiのローソク足パターンをベースにして、インディケータHeiken Ashiの指針を取引の為に使用します。この自動売買システムの「ナイーブさ」は、EAが複雑な分析を行われずに最後の2本のローソクだけを分析することに存します。ただし、このエキスパートアドバイザは、現在のローソク足の状態から予想される方向と逆方向に取引を行います。

その主な利点は、最適化が必要な入力パラメータがないことです。マネーマネジメントを改良するために、ポジションサイズ計算を設定できます。

計算方法

Heiken Ashiのローソク足レベルを計算するための条件は以下の通りです:

始値_ХА = (前の始値_ХА + 前の終値_ХА) / 2

終値_ХА = 安値(高値, 始値_ХА, 終値_ХА)

高値_ХА = 高値(高値, 始値_ХА, 終値_ХА)

終値_ХА = (始値 + 高値 + 安値 + 終値) / 4

ここで:

始値_ХА・高値_XA・安値_ХА・終値_ХАは、Heiken Ashiのローソク足レベルを意味します。

普通の始値・高値・安値・終値は、普通のローソク足レベルを意味します。

1つ目のHeiken Ashiのローソク足レベルは初期値に等しいです。

トレード戦略:

Heiken Ashi Naiveは、不明なのに簡単な取引方法を使用します。

エントリーシグナルは以下のようになります。:

Heiken Ashiの最後のローソク足が上昇であり、最後のローソク足の実体が前のローソク足の実体より長くなり、また前のローソク足も上昇で下影がない場合、買いをします。

Heiken Ashiの最後のローソク足が下降であり、最後のローソク足の実体が前のローソク足の実体より長くなり、また前のローソク足も下降で上影がない場合、売りをします。

シグナルが出るときに未決済ポジションもある場合、このポジションが決済されます。ポジションがシグナルと同じ方向ならば、シグナルが考慮されません。

エキジットシグナルは以下のようになります。:

Heiken Ashiの最後のローソク足が下降であり、また前のローソク足も下降で上影がない場合、売り注文を決済します。

Heiken Ashiの最後のローソク足が上昇であり、また前のローソク足も上昇で下影がない場合、買い注文を決済します。

上記の内容から分かるように、このEAが取引のために逆ロジックを使用します。システムが強い下降トレンドを表示する場合、買い注文を開始します。上昇トレンドならば、売りをします。一番大切なのは、できるだけ早く反転のタイミングを予測することです。

入力パラメータ：

マネーマネジメント

Lots (初期値は0.1) — 標準のロットサイズ MM が false ならば使用される

(初期値は0.1) — 標準のロットサイズ が ならば使用される MM (初期値はfalseで設定される) — true ならば、インディケータATRをベースにした計算が行われる

(初期値はfalseで設定される) — ならば、インディケータATRをベースにした計算が行われる ATR_Period (初期値は20) — ポジションサイズ計算で使用されるインディケータATRの期間 MM が true の場合のみ使用される

(初期値は20) — ポジションサイズ計算で使用されるインディケータATRの期間 が の場合のみ使用される ATR_Multiplier (初期値は1) — インディケータATRの値がかけ算される数 MM が true の場合のみ使用される

(初期値は1) — インディケータATRの値がかけ算される数 が の場合のみ使用される Risk (初期値は2) — パーセントで表示されるリスク許容度 MM が true の場合のみ使用される UseMoneyInsteadOfPercentage が true ならば、このパラメータが考慮されない

(初期値は2) — パーセントで表示されるリスク許容度 が の場合のみ使用される が ならば、このパラメータが考慮されない FixedBalance (初期値は0) — 0以外の値が出る場合、現在の証拠金として考慮される MM が true の場合のみ使用される

(初期値は0) — 0以外の値が出る場合、現在の証拠金として考慮される が の場合のみ使用される MoneyRisk (初期値は0) — 口座の通貨ペアで表示されるリスク許容度 MM が true の場合のみ使用される UseMoneyInsteadOfPercentage が true ならば、このパラメータが考慮されない

(初期値は0) — 口座の通貨ペアで表示されるリスク許容度 が の場合のみ使用される が ならば、このパラメータが考慮されない UseMoneyInsteadOfPercentage (初期値はfalseで設定される) — true ならば、ポジションサイズが、パーセントで表示されるリスク許容度の代わり( Risk )に口座の通貨ペアで表示されるリスク許容度( MoneyRisk )により計算されます。 MM が true の場合のみ使用される

(初期値はfalseで設定される) — ならば、ポジションサイズが、パーセントで表示されるリスク許容度の代わり( )に口座の通貨ペアで表示されるリスク許容度( )により計算されます。 が の場合のみ使用される UseEquityInsteadOfBalance (初期値はfalseで設定される) — UseEquityInsteadOfBalanceが true ならば、ポジションサイズが資本（エクイティ）に基づいて計算されます。 MM が true の場合のみ使用される UseMoneyInsteadOfPercentage が true ならば、このパラメータが考慮されない

(初期値はfalseで設定される) — UseEquityInsteadOfBalanceが ならば、ポジションサイズが資本（エクイティ）に基づいて計算されます。 が の場合のみ使用される が ならば、このパラメータが考慮されない LotDigits (初期値は2) — 貴方のブローカーによって指定された制限の小数位の桁数例えば、貴方のブローカーではマイクロロット (0,01)が取引可能としましょう。その場合、LotDigitsは2です。貴方のブローカーはミニロットだけの取引を行わせる場合、LotDigitsは1になります。MMがtrueの場合のみ使用される

追加：