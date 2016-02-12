コードベースセクション
エキスパートアドバイザHeiken Ashi Naiveは、Heiken Ashiのローソク足パターンをベースにして、インディケータHeiken Ashiの指針を取引の為に使用します。この自動売買システムの「ナイーブさ」は、EAが複雑な分析を行われずに最後の2本のローソクだけを分析することに存します。ただし、このエキスパートアドバイザは、現在のローソク足の状態から予想される方向と逆方向に取引を行います。

その主な利点は、最適化が必要な入力パラメータがないことです。マネーマネジメントを改良するために、ポジションサイズ計算を設定できます。

計算方法

Heiken Ashiのローソク足レベルを計算するための条件は以下の通りです:

  • 始値_ХА = (前の始値_ХА + 前の終値_ХА) / 2
  • 終値_ХА = 安値(高値, 始値_ХА, 終値_ХА)
  • 高値_ХА = 高値(高値, 始値_ХА, 終値_ХА)
  • 終値_ХА = (始値 + 高値 + 安値 + 終値) / 4

ここで:

  • 始値_ХА・高値_XA・安値_ХА・終値_ХАは、Heiken Ashiのローソク足レベルを意味します。
  • 普通の始値・高値・安値・終値は、普通のローソク足レベルを意味します。
  • 1つ目のHeiken Ashiのローソク足レベルは初期値に等しいです。

トレード戦略:

Heiken Ashi Naiveは、不明なのに簡単な取引方法を使用します。

エントリーシグナルは以下のようになります。:

  • Heiken Ashiの最後のローソク足が上昇であり、最後のローソク足の実体が前のローソク足の実体より長くなり、また前のローソク足も上昇で下影がない場合、買いをします。
  • Heiken Ashiの最後のローソク足が下降であり、最後のローソク足の実体が前のローソク足の実体より長くなり、また前のローソク足も下降で上影がない場合、売りをします。

シグナルが出るときに未決済ポジションもある場合、このポジションが決済されます。ポジションがシグナルと同じ方向ならば、シグナルが考慮されません。

エキジットシグナルは以下のようになります。:

  • Heiken Ashiの最後のローソク足が下降であり、また前のローソク足も下降で上影がない場合、売り注文を決済します。
  • Heiken Ashiの最後のローソク足が上昇であり、また前のローソク足も上昇で下影がない場合、買い注文を決済します。

上記の内容から分かるように、このEAが取引のために逆ロジックを使用します。システムが強い下降トレンドを表示する場合、買い注文を開始します。上昇トレンドならば、売りをします。一番大切なのは、できるだけ早く反転のタイミングを予測することです。

入力パラメータ：

マネーマネジメント

  • Lots (初期値は0.1) — 標準のロットサイズMMfalseならば使用される
  • MM (初期値はfalseで設定される) — trueならば、インディケータATRをベースにした計算が行われる
  • ATR_Period (初期値は20) — ポジションサイズ計算で使用されるインディケータATRの期間MMtrueの場合のみ使用される
  • ATR_Multiplier (初期値は1) — インディケータATRの値がかけ算される数MMtrueの場合のみ使用される
  • Risk (初期値は2) — パーセントで表示されるリスク許容度MMtrueの場合のみ使用されるUseMoneyInsteadOfPercentagetrueならば、このパラメータが考慮されない
  • FixedBalance (初期値は0) — 0以外の値が出る場合、現在の証拠金として考慮されるMMtrueの場合のみ使用される
  • MoneyRisk (初期値は0) — 口座の通貨ペアで表示されるリスク許容度MMtrueの場合のみ使用されるUseMoneyInsteadOfPercentagetrueならば、このパラメータが考慮されない
  • UseMoneyInsteadOfPercentage (初期値はfalseで設定される) — trueならば、ポジションサイズが、パーセントで表示されるリスク許容度の代わり(Risk)に口座の通貨ペアで表示されるリスク許容度(MoneyRisk)により計算されます。MMtrueの場合のみ使用される
  • UseEquityInsteadOfBalance (初期値はfalseで設定される) — UseEquityInsteadOfBalanceがtrueならば、ポジションサイズが資本（エクイティ）に基づいて計算されます。MMtrueの場合のみ使用されるUseMoneyInsteadOfPercentagetrueならば、このパラメータが考慮されない
  • LotDigits (初期値は2) — 貴方のブローカーによって指定された制限の小数位の桁数例えば、貴方のブローカーではマイクロロット (0,01)が取引可能としましょう。その場合、LotDigitsは2です。貴方のブローカーはミニロットだけの取引を行わせる場合、LotDigitsは1になります。MMtrueの場合のみ使用される

追加：

  • OrderComment (初期値は"HAN"で設定される) — 開始されるポジションにつきのコメント
  • Slippage (初期値は100) — ブローカーポイントで表されるスリッページの最高限
  • Magic (初期値は152207122013) — EAで使用されるマジックナンバー（個人のポジションを他人のポジションから分離する為）

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13191

