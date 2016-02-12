私たちのファンページに参加してください
HAN - MetaTrader 4のためのエキスパート
エキスパートアドバイザHeiken Ashi Naiveは、Heiken Ashiのローソク足パターンをベースにして、インディケータHeiken Ashiの指針を取引の為に使用します。この自動売買システムの「ナイーブさ」は、EAが複雑な分析を行われずに最後の2本のローソクだけを分析することに存します。ただし、このエキスパートアドバイザは、現在のローソク足の状態から予想される方向と逆方向に取引を行います。
その主な利点は、最適化が必要な入力パラメータがないことです。マネーマネジメントを改良するために、ポジションサイズ計算を設定できます。
計算方法
Heiken Ashiのローソク足レベルを計算するための条件は以下の通りです:
- 始値_ХА = (前の始値_ХА + 前の終値_ХА) / 2
- 終値_ХА = 安値(高値, 始値_ХА, 終値_ХА)
- 高値_ХА = 高値(高値, 始値_ХА, 終値_ХА)
- 終値_ХА = (始値 + 高値 + 安値 + 終値) / 4
ここで:
- 始値_ХА・高値_XA・安値_ХА・終値_ХАは、Heiken Ashiのローソク足レベルを意味します。
- 普通の始値・高値・安値・終値は、普通のローソク足レベルを意味します。
- 1つ目のHeiken Ashiのローソク足レベルは初期値に等しいです。
トレード戦略:
Heiken Ashi Naiveは、不明なのに簡単な取引方法を使用します。
エントリーシグナルは以下のようになります。:
- Heiken Ashiの最後のローソク足が上昇であり、最後のローソク足の実体が前のローソク足の実体より長くなり、また前のローソク足も上昇で下影がない場合、買いをします。
- Heiken Ashiの最後のローソク足が下降であり、最後のローソク足の実体が前のローソク足の実体より長くなり、また前のローソク足も下降で上影がない場合、売りをします。
シグナルが出るときに未決済ポジションもある場合、このポジションが決済されます。ポジションがシグナルと同じ方向ならば、シグナルが考慮されません。
エキジットシグナルは以下のようになります。:
- Heiken Ashiの最後のローソク足が下降であり、また前のローソク足も下降で上影がない場合、売り注文を決済します。
- Heiken Ashiの最後のローソク足が上昇であり、また前のローソク足も上昇で下影がない場合、買い注文を決済します。
上記の内容から分かるように、このEAが取引のために逆ロジックを使用します。システムが強い下降トレンドを表示する場合、買い注文を開始します。上昇トレンドならば、売りをします。一番大切なのは、できるだけ早く反転のタイミングを予測することです。
入力パラメータ：
マネーマネジメント
- Lots (初期値は0.1) — 標準のロットサイズMMがfalseならば使用される
- MM (初期値はfalseで設定される) — trueならば、インディケータATRをベースにした計算が行われる
- ATR_Period (初期値は20) — ポジションサイズ計算で使用されるインディケータATRの期間MMがtrueの場合のみ使用される
- ATR_Multiplier (初期値は1) — インディケータATRの値がかけ算される数MMがtrueの場合のみ使用される
- Risk (初期値は2) — パーセントで表示されるリスク許容度MMがtrueの場合のみ使用されるUseMoneyInsteadOfPercentageがtrueならば、このパラメータが考慮されない
- FixedBalance (初期値は0) — 0以外の値が出る場合、現在の証拠金として考慮されるMMがtrueの場合のみ使用される
- MoneyRisk (初期値は0) — 口座の通貨ペアで表示されるリスク許容度MMがtrueの場合のみ使用されるUseMoneyInsteadOfPercentageがtrueならば、このパラメータが考慮されない
- UseMoneyInsteadOfPercentage (初期値はfalseで設定される) — trueならば、ポジションサイズが、パーセントで表示されるリスク許容度の代わり(Risk)に口座の通貨ペアで表示されるリスク許容度(MoneyRisk)により計算されます。MMがtrueの場合のみ使用される
- UseEquityInsteadOfBalance (初期値はfalseで設定される) — UseEquityInsteadOfBalanceがtrueならば、ポジションサイズが資本（エクイティ）に基づいて計算されます。MMがtrueの場合のみ使用されるUseMoneyInsteadOfPercentageがtrueならば、このパラメータが考慮されない
- LotDigits (初期値は2) — 貴方のブローカーによって指定された制限の小数位の桁数例えば、貴方のブローカーではマイクロロット (0,01)が取引可能としましょう。その場合、LotDigitsは2です。貴方のブローカーはミニロットだけの取引を行わせる場合、LotDigitsは1になります。MMがtrueの場合のみ使用される
追加：
- OrderComment (初期値は"HAN"で設定される) — 開始されるポジションにつきのコメント
- Slippage (初期値は100) — ブローカーポイントで表されるスリッページの最高限
- Magic (初期値は152207122013) — EAで使用されるマジックナンバー（個人のポジションを他人のポジションから分離する為）
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13191
