ポケットに対して
インディケータ

Rainbow_Clouds_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
691
評価:
(13)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む Rainbow_Clouds指標

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標はRainbow_Clouds.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1　Rainbow_Clouds_HTF指標

図1　Rainbow_Clouds_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13067

