Rainbow_Clouds_HTF - MetaTrader 5脚本

\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
rainbow_clouds.mq5 (10.93 KB) 预览
rainbow_clouds_htf.mq5 (13 KB) 预览
Rainbow_Clouds 指标在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时间帧)

此指标需要 Rainbow_Clouds.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. Rainbow_Clouds_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13067

