エキスパート

Millenium Code - MetaTrader 4のためのエキスパート

Tomas Hruby
949
(17)
実際の制作者：

Parbest companyと共同してTomas Hruby

このプログラムは、Milleniumという簡単な自動売買システムの良い簡単なバージョンを紹介します。2014年夏にMilleniumはリアル口座で54パーセントの利益をもたらしました。ここで、無料で使えるコードバージョンをリリースします。

1日につき1つの取引だけを開くことをベースにしたシステムです。2014年にこのシステムがリアル口座で使用され、有望な結果を出しました。ただし、ボラティリティが高いので、現在使用していません。それでは、このシステムの基本原理は、1日につき1つの取引だけを開くことです。基本的な指針は、移動平均線の交差、またはMAを上回るか下回る価格との比較です。成功のための必要条件は、最後のX本のバーで最大値と最小値が注文を入れると反対方向に動くことです。次の図から見られるように、最後の20本のバーでは最小値が2本の移動平均線を下回って、早い移動平均線が遅い移動平均線を交差して、現在値が2本の移動平均線を上回った後、買い注文が開かれました。

  • Millenium Codeは、1つだけのMillenium Expertの部分です。
  • 最適化を使って取引を数日間にわたり無効にするために、おすすめです。
  • Milleniumでは幾つかの取引日の設定を組み合わせることができます。
  • マネーマネジメントと注文再開を使用できる決済逆指値とトレールストップをお探しの場合、Milleniumは最高です。

例:

if(yFastMAprice<ySlowMAprice && FastMAprice>SlowMAprice && Ask>SlowMAprice && Ask>FastMAprice && pL1<SlowMAprice && pL1<FastMAprice)
  {
   if(ReverseSignal)
     {
      dirToday=OP_SELL;
     }
   else
     {
      dirToday=OP_BUY;
     }
  }

また、私のMQL5.comページをフォローしてください！ https://www.mql5.com/ja/users/tomac1

