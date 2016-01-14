実際の制作者：

Parbest companyと共同してTomas Hruby

このプログラムは、Milleniumという簡単な自動売買システムの良い簡単なバージョンを紹介します。2014年夏にMilleniumはリアル口座で54パーセントの利益をもたらしました。ここで、無料で使えるコードバージョンをリリースします。

1日につき1つの取引だけを開くことをベースにしたシステムです。2014年にこのシステムがリアル口座で使用され、有望な結果を出しました。ただし、ボラティリティが高いので、現在使用していません。それでは、このシステムの基本原理は、1日につき1つの取引だけを開くことです。基本的な指針は、移動平均線の交差、またはMAを上回るか下回る価格との比較です。成功のための必要条件は、最後のX本のバーで最大値と最小値が注文を入れると反対方向に動くことです。次の図から見られるように、最後の20本のバーでは最小値が2本の移動平均線を下回って、早い移動平均線が遅い移動平均線を交差して、現在値が2本の移動平均線を上回った後、買い注文が開かれました。

Millenium Codeは、1つだけのMillenium Expertの部分です。

最適化を使って取引を数日間にわたり無効にするために、おすすめです。

Milleniumでは幾つかの取引日の設定を組み合わせることができます。

マネーマネジメントと注文再開を使用できる決済逆指値とトレールストップをお探しの場合、Milleniumは最高です。

例:

if (yFastMAprice<ySlowMAprice && FastMAprice>SlowMAprice && Ask>SlowMAprice && Ask>FastMAprice && pL1<SlowMAprice && pL1<FastMAprice) { if (ReverseSignal) { dirToday=OP_SELL; } else { dirToday=OP_BUY; } }

