実際の制作者：

João Nunes @ neskk.com - 2015

インディケータMomentumとアラートを入手するインディケータMACDのことです。そのおかげで、ソースコードを読まずに大多数のパラメータを設定できます。

私が作られたインディケータは、初心者でも分かるほど構造が明確なコードがあります。以下のインディケータに触発されたものです。：https://www.mql5.com/ja/code/11511

ベースとしてインディケータMACDを使用します。ここで：

MACD line = FastEMA - SlowEMA

Signal = 9-day EMA of MACD

Histogram = MACD - Signal

モメンタムの線がMACDの現在値と10本前の値の差から計算されます。モメンタムが移動平均に回って、もっと滑らかになります。

MACDの線の交差とモメンタムの転換は、トレーダーにとって大事なシグナルなので、 これらの2つのシグナルに合わせて2つのアラート機能を追加しました。

注意: このアラートは実際にEAウィンドウに表示されます。アラートを受けるためには、ただ1つのコードラインを取り替えることが必要です（ Print()関数のお代わりにAlert()関数を使用してください)。

簡単で使いやすいインディケータを作りたかったので、次の便利なパラメータを追加しました。