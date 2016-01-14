無料でロボットをダウンロードする方法を見る
インディケータMomentumとアラートを入手するインディケータMACDのことです。 - MetaTrader 4のためのインディケータ
実際の制作者：
João Nunes @ neskk.com - 2015
インディケータMomentumとアラートを入手するインディケータMACDのことです。そのおかげで、ソースコードを読まずに大多数のパラメータを設定できます。
私が作られたインディケータは、初心者でも分かるほど構造が明確なコードがあります。以下のインディケータに触発されたものです。：https://www.mql5.com/ja/code/11511
ベースとしてインディケータMACDを使用します。ここで：
- MACD line = FastEMA - SlowEMA
- Signal = 9-day EMA of MACD
- Histogram = MACD - Signal
モメンタムの線がMACDの現在値と10本前の値の差から計算されます。モメンタムが移動平均に回って、もっと滑らかになります。
MACDの線の交差とモメンタムの転換は、トレーダーにとって大事なシグナルなので、 これらの2つのシグナルに合わせて2つのアラート機能を追加しました。
注意: このアラートは実際にEAウィンドウに表示されます。アラートを受けるためには、ただ1つのコードラインを取り替えることが必要です（ Print()関数のお代わりにAlert()関数を使用してください)。
簡単で使いやすいインディケータを作りたかったので、次の便利なパラメータを追加しました。
- BarsToProcess — 特にコメントは要らないと思います。注意: このパラメータを使うことで、より広範囲の時間軸を確認することができます（日足から1000日足まで）。
- AppliedPriceは、MACDを計算するために使用される価格を意味します。
- PeriodFastEMAは、早い移動平均線を計算するために使用される期間を意味します。
- PeriodSlowEMAは、遅い移動平均線を計算するために使用される期間を意味します。
- PeriodSignalは、シグナルラインを計算するために使用される期間を表します。
- SignalMAは、シグナルラインを決めるために使用されるMA法を表します。
- DeltaMomentumは、モメンタムを計算するために使用されるMACDの差を意味します。
- PeriodMomentumは、モメンタムを計算するために分析される期間を意味します。
- MomentumMAは、平坦なモメンタムを計算するために使用されるMA法を表します。
- AlarmZeroCrossover — MACDのラインがゼロラインを超える場合のアラートの無効化または有効化。
- AlarmMomentumReverse — モメンタム転換のアラートの無効化または有効化。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13947
