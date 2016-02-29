無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Triangular MA - MetaTrader 4のためのインディケータ
実際の制作者：
mladen
チャート上に三角移動平均線を表示します。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/12811
MM Indicator
このインディケータは、余剰証拠金とリスク率によって、ロットサイズを計算します。Grid 3 Symbols
エキスパートアドバイザは、3つの通貨ペアの為の買い逆指値注文と売り逆指値注文から構成されるグリッドを入れます。
News Trading v.3.6
ニュースにおける取引のためのエキスパートアドバイザです。修正されたバージョンです。Smart-Calculator
未決済ポジションの総利益、総損失、売上総利益、またはリスク率を計算するポジション計算機です。