コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Triangular MA - MetaTrader 4のためのインディケータ

mladen | Japanese English Русский Español Deutsch
発行者:
file45
ビュー:
1181
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の制作者：

mladen

チャート上に三角移動平均線を表示します。

Triangular MA

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/12811

MM Indicator MM Indicator

このインディケータは、余剰証拠金とリスク率によって、ロットサイズを計算します。

Grid 3 Symbols Grid 3 Symbols

エキスパートアドバイザは、3つの通貨ペアの為の買い逆指値注文と売り逆指値注文から構成されるグリッドを入れます。

News Trading v.3.6 News Trading v.3.6

ニュースにおける取引のためのエキスパートアドバイザです。修正されたバージョンです。

Smart-Calculator Smart-Calculator

未決済ポジションの総利益、総損失、売上総利益、またはリスク率を計算するポジション計算機です。