Triangular MA

Простой советник, работающий без использования индикаторов. Входит при попытке разворота тренда.

Скрипт предназначен для выставления ордеров в то время, когда это сделать невозможно, например, когда рынок закрыт.

Советник разработан для трейдинга на новостях по времени (от вас нужно только установить время).

Индикатор показывает четыре ценовых гистограммы, когда происходит событие щелчка мыши на графике.