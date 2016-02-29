コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

News Trading v.3.6 - MetaTrader 4のためのエキスパート

Evgeniy Serov
Investing.comに掲載されるニュースにおける取引のためのエキスパートアドバイザです。

EAの正常な動作の為には、dllを有効にする必要があります。カレンダーの時間は自動的に設定されます。

EAの詳細はこちらをご覧ください。

ニュースにおける取引のためのエキスパートアドバイザです。修正されたバージョンです。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12828

Triangular MA Triangular MA

チャート上に三角移動平均線を表示します。

MM Indicator MM Indicator

このインディケータは、余剰証拠金とリスク率によって、ロットサイズを計算します。

Smart-Calculator Smart-Calculator

未決済ポジションの総利益、総損失、売上総利益、またはリスク率を計算するポジション計算機です。

EasyTrade v1.05 EasyTrade v1.05

多数機能の取引パネルです。