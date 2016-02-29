無料でロボットをダウンロードする方法を見る
News Trading v.3.6 - MetaTrader 4のためのエキスパート
Investing.comに掲載されるニュースにおける取引のためのエキスパートアドバイザです。
EAの正常な動作の為には、dllを有効にする必要があります。カレンダーの時間は自動的に設定されます。
EAの詳細はこちらをご覧ください。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12828
