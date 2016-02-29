無料でロボットをダウンロードする方法を見る
エキスパートアドバイザは、3つの通貨ペアの為の買い逆指値注文と売り逆指値注文から構成されるグリッドを入れます。
Step01引数で現在値から1つ目のグリッドの注文までの距離を指定し、Step02引数で2つの注文の間の距離を指定します。
売上総利益が指定されたProfitレベルを超える場合、このEAが全ての注文を一括決済して、もう一度グリッドを入れます。
エキスパートアドバイザの設定：
extern string Symbol1 = "EURUSD"; extern string Symbol2 = "GBPUSD"; extern string Symbol3 = "EURJPY"; extern int Step01 = 4; // 現在値から1つ目のグリッドの注文までのステップ extern int Orders = 14; // グリッドの注文の数 extern int Step02 = 6; // 2つの注文の間のステップ extern double Lot = 0.01; extern double Profit = 10.0; // 預金の通貨ペアで表される利益 extern int Magic = 123;
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12800
