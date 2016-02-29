コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Grid 3 Symbols - MetaTrader 4のためのエキスパート

Vladimir Khlystov | Japanese Русский
ビュー:
882
評価:
(13)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

エキスパートアドバイザは、3つの通貨ペアの為の買い逆指値注文と売り逆指値注文から構成されるグリッドを入れます。

Step01引数で現在値から1つ目のグリッドの注文までの距離を指定し、Step02引数で2つの注文の間の距離を指定します。

売上総利益が指定されたProfitレベルを超える場合、このEAが全ての注文を一括決済して、もう一度グリッドを入れます。

エキスパートアドバイザの設定：

extern string Symbol1 = "EURUSD";
extern string Symbol2 = "GBPUSD";
extern string Symbol3 = "EURJPY";
extern int Step01 = 4;       // 現在値から1つ目のグリッドの注文までのステップ
extern int Orders = 14;      // グリッドの注文の数
extern int Step02 = 6;       // 2つの注文の間のステップ
extern double Lot = 0.01;
extern double Profit = 10.0; // 預金の通貨ペアで表される利益
extern int Magic = 123;

Grid 3 Symbols Expert Advisor MetaTrader 4

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12800

Musketeer Musketeer

どんな通貨ペアでもどんな時間軸でも機能する複数通貨ペアEAです。

wellxによるカーフマンのAMA wellxによるカーフマンのAMA

最適化をしていないカーフマンの適応移動平均線

MM Indicator MM Indicator

このインディケータは、余剰証拠金とリスク率によって、ロットサイズを計算します。

Triangular MA Triangular MA

チャート上に三角移動平均線を表示します。