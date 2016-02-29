コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

MM Indicator - MetaTrader 4のためのインディケータ

Михаил | Japanese Русский
ビュー:
686
評価:
(12)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
mmi.mq4 (5.4 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このインディケータは、余剰証拠金とリスク率によって、ロットサイズを計算します。

2015年6月更新: コードが改善されました。

Изменение от 2015.07: "zero divide"に関するバグが修正されました。ソースコードが更新されました。

入力パラメータ：

MM Risk

 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12808

