記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MM Indicator - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 686
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このインディケータは、余剰証拠金とリスク率によって、ロットサイズを計算します。
2015年6月更新: コードが改善されました。
Изменение от 2015.07: "zero divide"に関するバグが修正されました。ソースコードが更新されました。
入力パラメータ：
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12808
