Calendar_Investing - MetaTrader 4のためのインディケータ

Calendar_Investingとは、Investing.comに掲載されるニュースのカレンダーです。

二つの部分から成り立っています。: EA Calendar_Investing_expとインジケータCalendar_Investing_ind。

EAがサイトページをロードするために使用されます。これが正確に機能するために、サービスのオプションウィンドウが開くのでエキスパートアドバイザータブを選択し、"http://ru.investing.com/economic-calendar/"を許容URLとして設定が可能です。

15 分ごとに更新のチェックが自動的に実行されます。または、手動で実行可能です（[更新]ボタン）。

インジケータでは、使用する地域でのローカル時刻とモスクワ標準時との時差を指定できます。

同時に幾つかのインジケータを利用できます。

EA News_calendar_2expが追加されました。 

2014年9月9日： 

サイトに行われた変更に従い、インジケータとエキスパートアドバイザのファイルを更新しました。 

Investing.comに掲載されるニュースのカレンダー

