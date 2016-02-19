私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Calendar_Investing - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 794
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Calendar_Investingとは、Investing.comに掲載されるニュースのカレンダーです。
二つの部分から成り立っています。: EA Calendar_Investing_expとインジケータCalendar_Investing_ind。
EAがサイトページをロードするために使用されます。これが正確に機能するために、サービスのオプションウィンドウが開くのでエキスパートアドバイザータブを選択し、"http://ru.investing.com/economic-calendar/"を許容URLとして設定が可能です。
15 分ごとに更新のチェックが自動的に実行されます。または、手動で実行可能です（[更新]ボタン）。
インジケータでは、使用する地域でのローカル時刻とモスクワ標準時との時差を指定できます。
同時に幾つかのインジケータを利用できます。
EA News_calendar_2expが追加されました。
2014年9月9日：
サイトに行われた変更に従い、インジケータとエキスパートアドバイザのファイルを更新しました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11751
エキスパートアドバイザは、相場が反転する場合、ワークフロー・アラートおよび通知を電子メールで送信します。Ticks on chart
このインディケータは、メインチャート上にアスク（Ask）価格とビッド（Bid）価格の上昇・下降を示します。
このスクリプトは、指定された注文タイプのために全ての注文を一括決済します。マジックナンバーを考慮してもしなくてもよいです。GARCH
Tim BollerslevのGARCHモデルをベースにしたフラクタルボラティリティのインジケータです。