無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
iOrdersInfo - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 839
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ライブラリCOrdersCounterの動作原理をシミュレーションするインディケータです。チャート上に現在通貨ペアのために未執行注文ごとに、または決済注文ごとにすべての情報を表示します。情報がテーブルとして表示されます。
各行は適切なフィルタにあたります。：
- 現在通貨ペアフィルタ
- 未決済ポジションのフィルタ
- 決済ポジションのフィルタ
テーブルの列は:
- FILTER - 注文フィルタ
- BUYS - 買い注文の数
- BUY/L - 買い指値注文の数
- BUY/S - 買い逆指値注文の数
- SELLS - 売り注文の数
- SELL/L - 売り指値注文の数
- SELL/S - 売り逆指値注文の数
- VOLUME - 注文のボリュームのの合計
- P/L - ポイントで表される利益/損失の合計
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11782
GARCH
Tim BollerslevのGARCHモデルをベースにしたフラクタルボラティリティのインジケータです。全ての注文を一括決済するスクリプト
このスクリプトは、指定された注文タイプのために全ての注文を一括決済します。マジックナンバーを考慮してもしなくてもよいです。
Predictor Marks for Renko, Mean Renko and Range Bars
The indicator places two price marks for the expected candle close, based on the candle range and the chart type.Simple Multiple Timeframe Moving Average
Multiple Timeframe Moving Average. It is set to look at H4 and H1 time frames. This code is for anyone who wants to use a different timeframe than on the current window.