Trade:
122
Profit Trade:
102 (83.60%)
Loss Trade:
20 (16.39%)
Best Trade:
133.40 USD
Worst Trade:
-48.42 USD
Profitto lordo:
1 240.91 USD (14 233 pips)
Perdita lorda:
-364.59 USD (5 209 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (141.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
163.53 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
38.13%
Massimo carico di deposito:
19.54%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
10.57
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
122 (100.00%)
Fattore di profitto:
3.40
Profitto previsto:
7.18 USD
Profitto medio:
12.17 USD
Perdita media:
-18.23 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-82.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-82.89 USD (3)
Crescita mensile:
17.04%
Previsione annuale:
206.71%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.43 USD
Massimale:
82.89 USD (8.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.50% (68.60 USD)
Per equità:
33.68% (583.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD#
|122
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD#
|876
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD#
|9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +133.40 USD
Worst Trade: -48 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +141.03 USD
Massima perdita consecutiva: -82.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Hello Investors, Welcome to Peach Wealth Walker - XM Channel. We specialize in AI-powered copy trading strategies.
🌟 Mission & Vision: To help investors grow wealth through smart automation.
📌 Objective Strategy: The 100K Project – Targeting $100,000 profit in 2 years
📊 Copy Now on XM Link : https://social.tp-redirect.com/s/ERGQovlZ
📣 Website : https://peachwealthwalker.netlify.app
📊 Telegram : https://t.me/pww_xm
⚠️ Disclaimer: Please acknowledge the risks before investing. Past performance does not guarantee future results.
