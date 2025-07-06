- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
128
Profit Trade:
106 (82.81%)
Loss Trade:
22 (17.19%)
Best Trade:
76.36 USD
Worst Trade:
-25.83 USD
Profitto lordo:
507.69 USD (19 432 pips)
Perdita lorda:
-91.63 USD (5 292 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (52.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
82.57 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
21.89%
Massimo carico di deposito:
30.12%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
9.86
Long Trade:
95 (74.22%)
Short Trade:
33 (25.78%)
Fattore di profitto:
5.54
Profitto previsto:
3.25 USD
Profitto medio:
4.79 USD
Perdita media:
-4.17 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-11.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.20 USD (2)
Crescita mensile:
13.66%
Previsione annuale:
165.77%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.15 USD
Massimale:
42.20 USD (6.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.44% (42.20 USD)
Per equità:
33.60% (168.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|68
|USDJPY
|60
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|195
|USDJPY
|221
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|7K
|USDJPY
|7.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +76.36 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +52.87 USD
Massima perdita consecutiva: -11.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 7
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.05 × 59
|
ICTrading-MT5-4
|0.29 × 7
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.29 × 87
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
TitanFX-MT5-01
|0.50 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
Exness-MT5Real10
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.87 × 1865
|
Exness-MT5Real5
|0.88 × 33
|
FusionMarkets-Live
|0.92 × 63
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.93 × 4734
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
Forex.com-Live 536
|1.35 × 152
|
Exness-MT5Real2
|1.43 × 7
|
RoboForex-ECN
|1.46 × 95
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
