Sarun Seepomkun

The 100k Project IC Markets

Sarun Seepomkun
0 recensioni
Affidabilità
28 settimane
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2025 100%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
128
Profit Trade:
106 (82.81%)
Loss Trade:
22 (17.19%)
Best Trade:
76.36 USD
Worst Trade:
-25.83 USD
Profitto lordo:
507.69 USD (19 432 pips)
Perdita lorda:
-91.63 USD (5 292 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (52.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
82.57 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
21.89%
Massimo carico di deposito:
30.12%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
9.86
Long Trade:
95 (74.22%)
Short Trade:
33 (25.78%)
Fattore di profitto:
5.54
Profitto previsto:
3.25 USD
Profitto medio:
4.79 USD
Perdita media:
-4.17 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-11.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.20 USD (2)
Crescita mensile:
13.66%
Previsione annuale:
165.77%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.15 USD
Massimale:
42.20 USD (6.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.44% (42.20 USD)
Per equità:
33.60% (168.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 68
USDJPY 60
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 195
USDJPY 221
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 7K
USDJPY 7.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +76.36 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +52.87 USD
Massima perdita consecutiva: -11.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
FBSTradestone-Real
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 7
InstaForex-Server
0.00 × 4
OxSecurities-Live
0.00 × 2
FXPIG-Server
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.05 × 59
ICTrading-MT5-4
0.29 × 7
ICMarketsEU-MT5-4
0.29 × 87
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
TitanFX-MT5-01
0.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
Exness-MT5Real10
0.75 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.87 × 1865
Exness-MT5Real5
0.88 × 33
FusionMarkets-Live
0.92 × 63
ICMarketsSC-MT5-2
0.93 × 4734
Hankotrade-Live
1.00 × 1
Forex.com-Live 536
1.35 × 152
Exness-MT5Real2
1.43 × 7
RoboForex-ECN
1.46 × 95
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
23 più
Non ci sono recensioni
2025.07.27 09:48
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2025.07.15 02:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 05:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 11:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 65 days
