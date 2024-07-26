SegnaliSezioni
Mohammad Zahirul Islam

Fxpipsgainer

Mohammad Zahirul Islam
0 recensioni
Affidabilità
65 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 139%
LiteFinanceVC-Live-09
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 500
Profit Trade:
3 207 (71.26%)
Loss Trade:
1 293 (28.73%)
Best Trade:
1 898.70 USD
Worst Trade:
-4 733.65 USD
Profitto lordo:
706 986.30 USD (14 397 152 pips)
Perdita lorda:
-640 218.84 USD (12 944 526 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (4 767.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 143.50 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.61%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
350
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
0.65
Long Trade:
3 008 (66.84%)
Short Trade:
1 492 (33.16%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
14.84 USD
Profitto medio:
220.45 USD
Perdita media:
-495.14 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-58 611.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-58 611.55 USD (13)
Crescita mensile:
-24.38%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.48 USD
Massimale:
101 935.65 USD (53.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.08% (101 935.65 USD)
Per equità:
63.20% (83 030.55 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 4500
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 67K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.5M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 898.70 USD
Worst Trade: -4 734 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +4 767.10 USD
Massima perdita consecutiva: -58 611.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FTMO-Server2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
1.50 × 10
RoboForex-ECN-3
2.00 × 1
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.15 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 17:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.21 19:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 16:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:10 - 1:100
2025.04.29 10:11
No swaps are charged on the signal account
2025.04.29 04:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.25 13:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.23 03:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 01:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 23:03
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
2025.04.16 05:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.03.28 08:29
No swaps are charged
2025.03.28 08:29
No swaps are charged
