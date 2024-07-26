- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 500
Profit Trade:
3 207 (71.26%)
Loss Trade:
1 293 (28.73%)
Best Trade:
1 898.70 USD
Worst Trade:
-4 733.65 USD
Profitto lordo:
706 986.30 USD (14 397 152 pips)
Perdita lorda:
-640 218.84 USD (12 944 526 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (4 767.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 143.50 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.61%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
350
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
0.65
Long Trade:
3 008 (66.84%)
Short Trade:
1 492 (33.16%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
14.84 USD
Profitto medio:
220.45 USD
Perdita media:
-495.14 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-58 611.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-58 611.55 USD (13)
Crescita mensile:
-24.38%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.48 USD
Massimale:
101 935.65 USD (53.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.08% (101 935.65 USD)
Per equità:
63.20% (83 030.55 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4500
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|67K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.5M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 898.70 USD
Worst Trade: -4 734 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +4 767.10 USD
Massima perdita consecutiva: -58 611.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|1.50 × 10
|
RoboForex-ECN-3
|2.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
139%
0
0
USD
USD
121K
USD
USD
65
99%
4 500
71%
100%
1.10
14.84
USD
USD
63%
1:100