Mohammad Zahirul Islam

Fxpipsgainer04

Mohammad Zahirul Islam
0 recensioni
Affidabilità
57 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 107%
XMGlobal-Real 5
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 865
Profit Trade:
1 358 (72.81%)
Loss Trade:
507 (27.18%)
Best Trade:
56.47 USD
Worst Trade:
-110.89 USD
Profitto lordo:
10 235.18 USD (8 885 467 pips)
Perdita lorda:
-8 851.92 USD (8 303 204 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (76.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
161.58 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.83%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
17 giorni
Fattore di recupero:
1.54
Long Trade:
1 024 (54.91%)
Short Trade:
841 (45.09%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
0.74 USD
Profitto medio:
7.54 USD
Perdita media:
-17.46 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-79.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-110.89 USD (1)
Crescita mensile:
-1.98%
Previsione annuale:
-24.02%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.87 USD
Massimale:
897.08 USD (39.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.90% (897.08 USD)
Per equità:
7.22% (89.92 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDmicro 1606
EURUSDmicro 216
USDCHFmicro 43
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDmicro 1.3K
EURUSDmicro 58
USDCHFmicro -15
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDmicro 581K
EURUSDmicro 2.4K
USDCHFmicro -887
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +56.47 USD
Worst Trade: -111 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +76.94 USD
Massima perdita consecutiva: -79.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.13 04:01
No swaps are charged on the signal account
