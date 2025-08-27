SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Fxpipsgainer03
Mohammad Zahirul Islam

Fxpipsgainer03

Mohammad Zahirul Islam
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 49%
FBS-Real-10
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 445
Profit Trade:
1 444 (99.93%)
Loss Trade:
1 (0.07%)
Best Trade:
2 742.08 USD
Worst Trade:
-26.41 USD
Profitto lordo:
22 014.76 USD (481 645 pips)
Perdita lorda:
-26.41 USD
Vincite massime consecutive:
1443 (21 783.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21 783.39 USD (1443)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.84%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
308
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
832.58
Long Trade:
1 445 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
833.58
Profitto previsto:
15.22 USD
Profitto medio:
15.25 USD
Perdita media:
-26.41 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-26.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-26.41 USD (1)
Crescita mensile:
25.95%
Previsione annuale:
314.82%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
26.41 USD (0.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.06% (26.41 USD)
Per equità:
8.71% (4 944.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1441
archived 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 18K
archived 4.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 482K
archived 0
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 742.08 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 1443
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +21 783.39 USD
Massima perdita consecutiva: -26.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 7
Pepperstone-Edge04
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 8
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
ICMarketsSC-Live26
0.35 × 913
XMGlobal-Real 35
0.63 × 32
FusionMarkets-Demo
0.83 × 6
Alpari-Trade
0.97 × 29
ICMarkets-Live19
1.41 × 444
FBS-Real-10
1.50 × 2
Pepperstone-Edge12
1.55 × 73
ICMarketsSC-Live22
2.36 × 411
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.40 × 5
23 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 03:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 11:18
No swaps are charged on the signal account
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Fxpipsgainer03
30USD al mese
49%
0
0
USD
122K
USD
17
99%
1 445
99%
100%
833.57
15.22
USD
9%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.