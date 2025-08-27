- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 445
Profit Trade:
1 444 (99.93%)
Loss Trade:
1 (0.07%)
Best Trade:
2 742.08 USD
Worst Trade:
-26.41 USD
Profitto lordo:
22 014.76 USD (481 645 pips)
Perdita lorda:
-26.41 USD
Vincite massime consecutive:
1443 (21 783.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21 783.39 USD (1443)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.84%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
308
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
832.58
Long Trade:
1 445 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
833.58
Profitto previsto:
15.22 USD
Profitto medio:
15.25 USD
Perdita media:
-26.41 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-26.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-26.41 USD (1)
Crescita mensile:
25.95%
Previsione annuale:
314.82%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
26.41 USD (0.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.06% (26.41 USD)
Per equità:
8.71% (4 944.58 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1441
|archived
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|18K
|archived
|4.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|482K
|archived
|0
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 742.08 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 1443
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +21 783.39 USD
Massima perdita consecutiva: -26.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 46
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 8
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-Live06
|0.32 × 722
|
ICMarketsSC-Live26
|0.35 × 913
|
XMGlobal-Real 35
|0.63 × 32
|
FusionMarkets-Demo
|0.83 × 6
|
Alpari-Trade
|0.97 × 29
|
ICMarkets-Live19
|1.41 × 444
|
FBS-Real-10
|1.50 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|1.55 × 73
|
ICMarketsSC-Live22
|2.36 × 411
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|2.40 × 5
