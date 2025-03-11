Valute / TMQ
TMQ: Trilogy Metals Inc
2.02 USD 0.04 (1.94%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TMQ ha avuto una variazione del -1.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.00 e ad un massimo di 2.08.
Segui le dinamiche di Trilogy Metals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
TMQ News
Intervallo Giornaliero
2.00 2.08
Intervallo Annuale
0.47 2.19
- Chiusura Precedente
- 2.06
- Apertura
- 2.07
- Bid
- 2.02
- Ask
- 2.32
- Minimo
- 2.00
- Massimo
- 2.08
- Volume
- 504
- Variazione giornaliera
- -1.94%
- Variazione Mensile
- 18.13%
- Variazione Semestrale
- 31.17%
- Variazione Annuale
- 304.00%
21 settembre, domenica