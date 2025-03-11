QuotazioniSezioni
Valute / TMQ
TMQ: Trilogy Metals Inc

2.02 USD 0.04 (1.94%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TMQ ha avuto una variazione del -1.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.00 e ad un massimo di 2.08.

Segui le dinamiche di Trilogy Metals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.00 2.08
Intervallo Annuale
0.47 2.19
Chiusura Precedente
2.06
Apertura
2.07
Bid
2.02
Ask
2.32
Minimo
2.00
Massimo
2.08
Volume
504
Variazione giornaliera
-1.94%
Variazione Mensile
18.13%
Variazione Semestrale
31.17%
Variazione Annuale
304.00%
