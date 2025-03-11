Moedas / TMQ
TMQ: Trilogy Metals Inc
2.09 USD 0.04 (1.88%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TMQ para hoje mudou para -1.88%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.05 e o mais alto foi 2.10.
Veja a dinâmica do par de moedas Trilogy Metals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TMQ Notícias
- Trilogy Metals: Congress Removes Impediments To Ambler Access Road (NYSE:TMQ)
- Delta Air Lines, Conagra Brands Set To Report Earnings As Markets Await Consumer Credit
- Tracking John Paulson’s Paulson & Company Portfolio – Q1 2025 Update
- Trilogy Metals Enters Into At-The-Market Equity Distribution Agreement
- Billionaire investor John Paulson sees gold near $5,000 by 2028
- Trilogy Metals Stock: Old Story, New Opportunity (NYSE:TMQ)
Faixa diária
2.05 2.10
Faixa anual
0.47 2.19
- Fechamento anterior
- 2.13
- Open
- 2.09
- Bid
- 2.09
- Ask
- 2.39
- Low
- 2.05
- High
- 2.10
- Volume
- 144
- Mudança diária
- -1.88%
- Mudança mensal
- 22.22%
- Mudança de 6 meses
- 35.71%
- Mudança anual
- 318.00%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh