Dövizler / TMQ
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
TMQ: Trilogy Metals Inc
2.02 USD 0.04 (1.94%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TMQ fiyatı bugün -1.94% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.00 ve Yüksek fiyatı olarak 2.08 aralığında işlem gördü.
Trilogy Metals Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TMQ haberleri
- Trilogy Metals: Congress Removes Impediments To Ambler Access Road (NYSE:TMQ)
- Delta Air Lines, Conagra Brands Set To Report Earnings As Markets Await Consumer Credit
- Tracking John Paulson’s Paulson & Company Portfolio – Q1 2025 Update
- Trilogy Metals Enters Into At-The-Market Equity Distribution Agreement
- Billionaire investor John Paulson sees gold near $5,000 by 2028
- Trilogy Metals Stock: Old Story, New Opportunity (NYSE:TMQ)
Günlük aralık
2.00 2.08
Yıllık aralık
0.47 2.19
- Önceki kapanış
- 2.06
- Açılış
- 2.07
- Satış
- 2.02
- Alış
- 2.32
- Düşük
- 2.00
- Yüksek
- 2.08
- Hacim
- 504
- Günlük değişim
- -1.94%
- Aylık değişim
- 18.13%
- 6 aylık değişim
- 31.17%
- Yıllık değişim
- 304.00%
21 Eylül, Pazar