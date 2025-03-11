Валюты / TMQ
TMQ: Trilogy Metals Inc
2.12 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TMQ за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.04, а максимальная — 2.14.
Следите за динамикой Trilogy Metals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
2.04 2.14
Годовой диапазон
0.47 2.19
- Предыдущее закрытие
- 2.12
- Open
- 2.12
- Bid
- 2.12
- Ask
- 2.42
- Low
- 2.04
- High
- 2.14
- Объем
- 574
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 23.98%
- 6-месячное изменение
- 37.66%
- Годовое изменение
- 324.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.