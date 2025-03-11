Devises / TMQ
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
TMQ: Trilogy Metals Inc
2.02 USD 0.04 (1.94%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TMQ a changé de -1.94% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.00 et à un maximum de 2.08.
Suivez la dynamique Trilogy Metals Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TMQ Nouvelles
- Trilogy Metals: Congress Removes Impediments To Ambler Access Road (NYSE:TMQ)
- Delta Air Lines, Conagra Brands Set To Report Earnings As Markets Await Consumer Credit
- Tracking John Paulson’s Paulson & Company Portfolio – Q1 2025 Update
- Trilogy Metals Enters Into At-The-Market Equity Distribution Agreement
- Billionaire investor John Paulson sees gold near $5,000 by 2028
- Trilogy Metals Stock: Old Story, New Opportunity (NYSE:TMQ)
Range quotidien
2.00 2.08
Range Annuel
0.47 2.19
- Clôture Précédente
- 2.06
- Ouverture
- 2.07
- Bid
- 2.02
- Ask
- 2.32
- Plus Bas
- 2.00
- Plus Haut
- 2.08
- Volume
- 504
- Changement quotidien
- -1.94%
- Changement Mensuel
- 18.13%
- Changement à 6 Mois
- 31.17%
- Changement Annuel
- 304.00%
20 septembre, samedi