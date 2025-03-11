通貨 / TMQ
TMQ: Trilogy Metals Inc
2.06 USD 0.07 (3.29%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TMQの今日の為替レートは、-3.29%変化しました。日中、通貨は1あたり2.05の安値と2.10の高値で取引されました。
Trilogy Metals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TMQ News
- Trilogy Metals: Congress Removes Impediments To Ambler Access Road (NYSE:TMQ)
- Delta Air Lines, Conagra Brands Set To Report Earnings As Markets Await Consumer Credit
- Tracking John Paulson’s Paulson & Company Portfolio – Q1 2025 Update
- Trilogy Metals Enters Into At-The-Market Equity Distribution Agreement
- Billionaire investor John Paulson sees gold near $5,000 by 2028
- Trilogy Metals Stock: Old Story, New Opportunity (NYSE:TMQ)
1日のレンジ
2.05 2.10
1年のレンジ
0.47 2.19
- 以前の終値
- 2.13
- 始値
- 2.09
- 買値
- 2.06
- 買値
- 2.36
- 安値
- 2.05
- 高値
- 2.10
- 出来高
- 213
- 1日の変化
- -3.29%
- 1ヶ月の変化
- 20.47%
- 6ヶ月の変化
- 33.77%
- 1年の変化
- 312.00%
