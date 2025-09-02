QuotazioniSezioni
RACE: Ferrari N.V

479.69 USD 4.21 (0.87%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RACE ha avuto una variazione del -0.87% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 475.08 e ad un massimo di 482.45.

Segui le dinamiche di Ferrari N.V. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
475.08 482.45
Intervallo Annuale
391.54 519.09
Chiusura Precedente
483.90
Apertura
481.24
Bid
479.69
Ask
479.99
Minimo
475.08
Massimo
482.45
Volume
905
Variazione giornaliera
-0.87%
Variazione Mensile
-0.66%
Variazione Semestrale
10.78%
Variazione Annuale
2.96%
20 settembre, sabato