Valute / RACE
RACE: Ferrari N.V
479.69 USD 4.21 (0.87%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RACE ha avuto una variazione del -0.87% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 475.08 e ad un massimo di 482.45.
Segui le dinamiche di Ferrari N.V. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RACE News
- Italy stocks higher at close of trade; Investing.com Italy 40 up 0.83%
- Italy stocks lower at close of trade; Investing.com Italy 40 down 1.29%
- Borsa Milano in lieve calo con realizzi su banche in attesa Fed, bene lusso, Ferrari
- Borse Ue caute dopo i nuovi record di Wall Street, aspettando la Fed
- Ferrari ottiene rating "buy" e target di €484 da Berenberg che prevede crescita
- Ferrari gets “buy” rating, €484 target as Berenberg sees luxury growth ahead
- Berenberg avvia la copertura di Ferrari con rating Buy, citando il forte potere del marchio
- Berenberg initiates Ferrari stock with Buy rating, cites strong brand power
- Borsa Milano storna su realizzi in attesa decisione Fed, giù banche, bene Ferrari
- Banks, insurers drag European shares lower on caution ahead of Fed decision
- VC vs. RACE: Which Stock Is the Better Value Option?
- RBC analizza la situazione del settore del lusso in vista dei risultati trimestrali
- RBC looks at the set-up for a bruised luxury sector’s latest quarterly earnings
- Lockheed Martin Counters Boeing's F-47 Victory With Cost-Effective F-35 Upgrade Using Sixth-Gen Technology - BAE Systems (OTC:BAESY), Boeing (NYSE:BA)
- Equita Group: crescita del 33% dei ricavi nel 1° semestre 2025 e trading direzionale record
- Can the SF90 Replacement Rev Ferrari Stock?
- Ferrari evokes spirit of 1980s with new 849 Testarossa hybrid
- Ferrari chair John Elkann to do a year of community service to settle tax fraud case
- Italy stocks higher at close of trade; Investing.com Italy 40 up 0.22%
- EV Company News For The Month Of August 2025
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- Italy stocks lower at close of trade; Investing.com Italy 40 down 1.66%
- Deutsche Bank upgrades Ferrari to “buy,” lifts target to €520 on F80 supercar boos
- Deutsche Bank upgrades Ferrari stock to Buy on upcoming F80 supercar
Intervallo Giornaliero
475.08 482.45
Intervallo Annuale
391.54 519.09
- Chiusura Precedente
- 483.90
- Apertura
- 481.24
- Bid
- 479.69
- Ask
- 479.99
- Minimo
- 475.08
- Massimo
- 482.45
- Volume
- 905
- Variazione giornaliera
- -0.87%
- Variazione Mensile
- -0.66%
- Variazione Semestrale
- 10.78%
- Variazione Annuale
- 2.96%
20 settembre, sabato