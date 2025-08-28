FiyatlarBölümler
RACE
RACE: Ferrari N.V

479.69 USD 4.21 (0.87%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RACE fiyatı bugün -0.87% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 475.08 ve Yüksek fiyatı olarak 482.45 aralığında işlem gördü.

Ferrari N.V hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
475.08 482.45
Yıllık aralık
391.54 519.09
Önceki kapanış
483.90
Açılış
481.24
Satış
479.69
Alış
479.99
Düşük
475.08
Yüksek
482.45
Hacim
905
Günlük değişim
-0.87%
Aylık değişim
-0.66%
6 aylık değişim
10.78%
Yıllık değişim
2.96%
21 Eylül, Pazar