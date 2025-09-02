CotizacionesSecciones
Divisas / RACE
Volver a Acciones

RACE: Ferrari N.V

469.53 USD 10.64 (2.22%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de RACE de hoy ha cambiado un -2.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 468.91, mientras que el máximo ha alcanzado 471.00.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Ferrari N.V. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RACE News

RACE on the Community Forum

Rango diario
468.91 471.00
Rango anual
391.54 519.09
Cierres anteriores
480.17
Open
468.91
Bid
469.53
Ask
469.83
Low
468.91
High
471.00
Volumen
87
Cambio diario
-2.22%
Cambio mensual
-2.77%
Cambio a 6 meses
8.43%
Cambio anual
0.78%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B