RACE: Ferrari N.V
469.53 USD 10.64 (2.22%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RACE de hoy ha cambiado un -2.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 468.91, mientras que el máximo ha alcanzado 471.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ferrari N.V. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
468.91 471.00
Rango anual
391.54 519.09
- Cierres anteriores
- 480.17
- Open
- 468.91
- Bid
- 469.53
- Ask
- 469.83
- Low
- 468.91
- High
- 471.00
- Volumen
- 87
- Cambio diario
- -2.22%
- Cambio mensual
- -2.77%
- Cambio a 6 meses
- 8.43%
- Cambio anual
- 0.78%
